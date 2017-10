L’affaire Riad Ben Cheick, du nom de ce prédicateur présumé mis en examen mardi dernier à Saint-Pierre, a connu un rebondissement, avant-hier.

«Un départ en métropole avait été programmé mais sans éléments vérifiables sur la

destination et les finalités recherchées». Écrits à l’issue du défèrement de Riad Ben Cheick pour apologie du

terrorisme, mardi dernier, ces mots du procureur de Saint-Pierre, Lau-rent Zuchowicz, prennent aujourd’hui une autre dimension. L’homme de 44 ans est dans le collimateur de la justice pour des messages haineux sur Twitter, et notamment deux à l’encontre d’un journaliste qui a été retenu en otage, Nicolas Hénin. Le suspect traîne déjà un passé sulfureux et son interpellation avait été accélérée par ce projet de voyage. Il devait décoller mardi dernier pour Paris.

Cette crainte de perdre la trace du présumé prédicateur djihadiste installé à Saint-Louis, fiché S et qui sortait d’une mesure d’assignation à résidence, était visiblement nourrie par des éléments plus sensibles que deux tweets. Le nom de Riad Ben Cheick serait désormais

associé à un dossier qui agite la métropole.

Radicalisation

Vendredi dernier, deux détenus incarcérés à Fresnes ont été mis en examen pour «association de malfaiteurs terroristes criminelle». Un Camerounais de 28 ans et un Français de 22 ans projetaient de commettre un attentat à leur sortie de prison. Ces deux hommes purgeaient des peines pour des faits de droits communs - braquage pour l’un et tentative de meurtre pour l’autre - et se sont radicalisés en prison. «Ces deux islamistes radicaux voulaient monter un groupe de combattants avec la volonté de monter en puissance par le biais de diverses actions, à l’extérieur de la prison, ciblant entre autres des policiers et des surveillants de prison», a indiqué une source proche de l’enquête à nos confrères de l’AFP.

Lors de sa garde à vue, le Camerounais, décrit comme un meneur influent en prison, a salué «ses frères tueurs du Bataclan» et reconnu ce projet d’attentat. Projet dont les deux suspects s’entretenaient avec des personnes en détention mais aussi à l’extérieur de la prison via des téléphones portables. Surveillés depuis fin 2016 par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), ces sympathisants de Daesh étaient en relation avec un djihadiste en zone irako-syrienne. Une liste de contacts troublante dans laquelle apparaîtrait le nom de Riad Ben Cheick.

Selon l’AFP, son rôle aurait été «d’apporter un soutien logistique», sans qu’on n’en connaisse les contours précis pour l’heure. «Leur radicalisation (de ces deux détenus) ne fait aucun doute, ni leur volonté de passer à l’acte, mais ils en étaient encore au stade du financement», confie une source pénitentiaire à nos confrères du Monde.

