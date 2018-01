Après son passage au large de La Réunion, la tempête tropicale Berguitta s’éloigne de l’île. Les vigilances devraient être levées ce jour.

Le préfet Amaury de Saint-Quentin a établi un point de situation à 18h hier, après le passage au plus proche de nos côtes de la forte tempête tropicale Berguitta.

Il a annoncé notamment que les vigilances actuellement en cours sur le département (fortes pluies, forte houle, vents forts) devraient être levée dès aujourd’hui matin. Idem pour l’alerte orange, qui devrait être levée «en fin de nuit».

Berguitta elle, s’éloigne désormais de La Réunion après un passage au plus proche, à environ 55km au large de Saint-Philippe entre 16 et 17h, hier après-midi.

Le préfet en a profité pour dresser un bilan provisoire à ce stade de l’épisode cyclonique. Il a souligné que des «moyens importants avaient été déployés en renfort dans le Sud», région qui a le plus souffert de Berguitta, entre pluies diluviennes et déchaînement du vent. Les communes les plus impactées sont : Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre et Cilaos, a-t-il précisé.

Sur l’ensemble de la région, 150 interventions ont été menées, avec plus de quatre et trente sapeurs-pompiers mobilisés.

Météo défavorable

La circulation elle, reste très difficile actuellement dans le Sud. D’où la recommandation de la préfecture d’éviter de circuler la nuit , le temps que les conditions météo s’améliorent. Le principal danger ? Les radiers submergés, qu’il faut absolument éviter de traverser.

«La météo est toujours défavorable», faisait d’ailleurs remarquer Amaury de Saint-Quentin, en fin de journée d’hier, même si «une amélioration a été constatée depuis 18h».

Un responsable de la Direction régionale des routes a été légèrement blessé sur la route de Cilaos, déclare-t-il.

Une centaine de personnes a dû être évacuée à Bassin Plat. À Saint-Joseph, quatre personnes sont évacuées actuellement à titre préventif, a ajouté le préfet.

Enfin, Amaury de Saint-Quentin notait que la qualité de l’eau serait dégradée dans 43% des foyers. À 15 h30, cinq mille foyers étaient encore privées d’électricité dans les zones sinistrées par la tempête.

