En deux heures, près de 400 personnes s’étaient déjà présentées au job dating de Bac Réunion. Le signe d’une urgence évidente pour ceux qui cherchent depuis longtemps.

Une longue file d’attente, des conseil­lers qui enchaînent les rendez-vous, des dossiers qui s’empilent sur les tables… Le job dating organisé hier par l’association Bac Réunion fera peut-être fermer le caquet à ceux qui serinent que nos jeunes - ou moins jeunes - ne veulent pas travailler.

La journée, d’hier, a prouvé le contraire : en deux heures déjà, près de quatre cent personnes avaient été comptabilisées sur le site de Sainte-Clotilde. Des personnes venues du Nord, mais pas seulement. Certains avaient fait le déplacement de l’Est et de l’Ouest CV en main. La veille, d’ailleurs, sur le Facebook de Clicanoo, l’article annonçant l’opération avait été «liké».

Bac Réunion avait donc mobilisé treize personnes pour accueillir les candidats, dont deux salariés de Proxim Services, entreprise de services à la personne qui proposait des postes. Parmi les autres offres, des emplois dans la grande distribution, le nettoyage et l’entretien. Mais à chaque fois des contrats de courte durée, «entre quinze jours et un mois en moyenne», selon Johny Dijoux, le directeur de Bac Réunion.

Regain d’activités

«Beaucoup d’entreprises ont des regains d’activité en fin d’année et nous sommes le relais pour permettre à des gens de raccrocher avec le monde de l’emploi», poursuit-il. Entre 70 et 80 postes étaient donc proposés et seront pourvus dans une quinzaine de jours, le temps que les conseillers fassent le tri entre les différents profils. «Dès aujourd’hui, ces entretiens de dix minutes ont permis de définir si les candidats étaient éligibles, sachant que nous nous adressons à des chômeurs de longue durée.»

Du coup, certains, comme Brice, 33 ans, sont repartis plus tôt que prévu «parce que je suis au chômage depuis seulement quatre mois.» Petite déception aussi pour Yolande, 42 ans, qui «s’attendait à des contrats plus longs.» Xavier, en revanche, est sorti de l’entretien avec un brin d’optimisme : «Je suis manutentionnaire, j’ai de l’expérience et je tente tous les entretiens que je peux trouver, alors j’ai appris à me présenter, sourit-il.» Il arrive en effet que ces quelques semaines de mise à disposition par Bac Réunion débouchent sur un CDD plus long voire un CDI. En sortant, avant-hier, certains attendaient déjà les prochains job dating, d’où qu’ils viennent.

