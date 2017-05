Le trafic aérien réunionnais connaît une forte hausse à Roland Garros. Des baisses de fréquentation sont constatées dans d’autres aéroports.

L’aéroport Réunion Roland-Garros affiche en avril une hausse de 10,1 % du trafic soit sa

meilleure performance depuis 2011. Cette performance est alimentée par une forte

fréquentation sur la ligne Réunion – Maurice (+ 26,2 %) en raison des week-ends

prolongés. L’axe Réunion – métropole est, en revanche, en léger repli (- 1,2 %) comme le Réunion – Mayotte (- 2,3 %). L’ouverture par Air Austral d’une ligne directe Dzaoudzi – Paris continue à faire sentir ses effets. Le trafic Réunion – Comores (- 63,5 %) est également affecté par cette desserte directe.

Le nombre de passagers est par ailleurs en forte progression (+ 23,5 %) à destination des aéroports malgaches et sur Johannes­bourg (+ 106 %). Les lignes vers l’Asie continuent à enregistrer de fortes hausses depuis le renforcement des capacités proposé par Air Austral depuis novembre de l’année dernière. Le nombre de passagers a quasiment doublé (+ 96,4 %) entre Saint-Denis et Bangkok.

Il a progressé de 46,6 % entre La Réunion et Chennaï. L’activité stagne entre La Réunion et les Seychelles (- 0,4 %). En avril 1 015 passagers ont voyagé entre Saint-Denis et Guangzhou en Chine sur le vol assuré par Air Madagascar en partage de code avec Air Austral.

Forte croisssance

Le trafic de transit a également contribué à la forte croissance de l’activité. Il a concerné plus de 2 000 passagers sur le mois contre une trentaine seulement en avril 2016, comptabilisés sur les vols de Corsair entre Orly et les îles de l’océan Indien et par ceux d’Air Madagascar entre Tananarive et la Chine.

Dans le domaine du fret, les tonnages traités ont augmenté de 4,1 % sur le mois. La hausse des importations (+ 12,6 %) a compensé le recul des expéditions (- 19,1 %).

Le cumul de trafic sur les quatre premiers mois de l’année est en progression de 7,4 % par rapport à 2016. Le nombre de passagers locaux commençant ou terminant leur voyage à La Réunion augmente de 6,5 % pendant que le trafic de transit est multiplié par près de cinq (7 375 passagers).

Toutes les destinations enregistrent des hausses à l’exception de celle des Comores (- 50,6 %).

