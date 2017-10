Lancement d’une seconde vague de recrutement de volontaires en Service Civique dans le bassin océan Indien. Dix missions sont ouvertes aux jeunes de 18 à 25 ans.

Porté par le Département de La Réunion en partenariat avec le Comité National d’Accueil et d’Actions pour les Réunionnais en Mobilité (CNARM) et France Volontaires, ce dispositif offre une opportunité de mobilité et de formation à des jeunes réunionnais de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme, désirant s’engager pour une durée maximale d’un an. 10 offres sont à pourvoir au sein d’associations et d’institutions malgaches, seychelloises et comoriennes dans les domaines de l’animation, du social, de l’agriculture, de la communication et de la francophonie. Les volontaires seront affectés début janvier 2018.

Les garanties

Contrat de volontaire en Service Civique avec indemnisation mensuelle, forfait hébergement, prise en charge du billet d’avion A/R, du visa et de la couverture médicale : - Indemnité mensuelle de 472.97€ nets directement versée au volontaire par l’État, - Indemnité mensuelle de 106.31 € versée au volontaire, - Aide forfaitaire mensuelle pour l’hébergement (250€ à Madagascar / 450€ aux Comores / 500€ aux Sey- chelles), - Billet d’avion aller-retour pris en charge par le CNARM, - Fais de visa pris en charge, - Assurance maladie et rapatriement sanitaire pris en charge par le Conseil Départemental de La Réunion, - Une formation obligatoire de « Préparation à l’expérience de volontariat », organisée par FV, du 20 au 24 novembre 2017, Forma­tion PS1 avant le départ.

Tout au long de la mission, un tuteur encadrera le/la volontaire au sein de sa structure d’accueil. Quatre volontaires seront affectés à Madagascar 3 aux Seychelles et 3 aux Comores. Les candidats doivent impérativement s’inscrire sur le site de l’Agence du Service Civique pour que leur candidature soit valide et prise en compte : www.service-civique.gouv.fr/

© JIR