Poursuivi pour détournement d’un pactole s’élevant à près de 130 000 euros,

soit l’équivalent d’environ 455 millions d’ariary, un comptable en cavale, est soupçonné d’avoir caché l’argent volé à Madagascar. Jugé au tribunal de Saint-Louis à La Réunion jeudi, le jeune homme de vingt-six ans a écopé de dix-huit mois de réclusion. Un mandat d’arrêt a été lancé à l’audience.

«Nous pensons surtout qu’il est parti dans la Grande Île pour y cacher son butin. Et il va maintenant nous dire qu’il est insolvable pour rembourser. Il nous dit que chacun de ses six voyages lui est revenu à deux mille, voire trois mille euros. Le reste lui aurait servi à se payer des bières à la Réunion. Il en faut beaucoup pour arriver à la somme dérobée qui, au passage, est évaluée par l’intéressé à cent trente mille euros », a mis en avant l’avocat de la partie civile, lors du procès.

Le fugitif travaillait en qualité de comptable pour une entreprise de mécanique sise à Saint-Louis. Il est accusé d’avoir détourné de l’argent via des formules déjà signées par son patron. Au total, quarante-trois chèques ont été falsifiés. Les montant inscrits seraient tombés dans l’escarcelle du l’accusé.

Andry Manase