Ce phénomène astrologique rare sera visible à La Réunion, en Tanzanie et à Madagascar d’ici quelques jours. Comprise dans la province d’Antananarivo, Antsirabe bénéficie d’une visibilité de 95% de l’éclipse annulaire de soleil qui se passera le 1er jeudi de septembre. La population peut observer ce phénomène qui ne sera plus visible dans le pays que dans soixante ans, selon les astrologues.

Pour pouvoir profiter de cette occasion en l’observant sans danger, le ministère de la Santé publique en collaboration avec Epione et le groupe Karmaly d’Antsirabe, a lancé une campagne de sensibilisation de la population et de promotion des lunettes de protection contre les radiations qu’il faut porter, si on veut observer l’éclipse. « Bien qu’intéressant, ce phénomène représente un danger pour la vue en cas de contact direct avec les rayons. C’est pour cela qu’on invite tous le monde à utiliser ces lunettes qui sont à caractère 100% ultra-violet, infrarouge et intensité lumineuse », conclut le docteur Hanitra Rakotondrajao, responsable à la direction régionale de la santé du Vakinankaratra.

Angola Ny Avo