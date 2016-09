En trois jours, le Festival de l’ile aux Parfums se présente comme une réussite. Le cadre choisi et les prestations laissent augurer une clôture en apothéose ce jour.

Après trois soirées très mondaines, la troisième édition du Festival de Musique classique de l’océan Indien,

« Nosy Be Symphonies », se révèle plus prestigieuse.que les précédentes Jean Louis Salles, le secrétaire général du Comité d’organisation d’activités culturelles, COAC, et non moins précurseur de l’événement, n’a pas su cacher sa fierté en voyant le festival bien grandir.

Cette année, quatre grands établissements ont accueilli cet événement exceptionnel. Après le Vanila Hôtel and Spa relooké, le festival s’est déplacé dans un nouveau complexe hôtelier haut de gamme, Home La Résidence d’Analakampo, niché au cœur d’un authentique cadre tropical où la nature et le ramage des oiseaux ont accompagné en chœur les humains à voix d’or. De leur côté, de jeunes violonistes de talent, des saxophonistes professionnels et des pianistes de renommée internationale ont fusionné dans une totale harmonie.

Le lendemain, le concert inédit s’est poursuivi à l’hôtel Ravintsara Wellness, sur un ancien marécage de 5ha au nord-ouest de Nosy Be. L’établissement s’est littéralement métamorphosé avec une décoration de l’entrée réalisée par la société Orange. Car cette soirée a été dédiée spécialement à ce partenaire privilégié du festival. Ces beaux hôtels sélectionnés avec rigueur, ont fait honneur à la réputation grandissante du festival.

Rendez-vous des pros

Cette année, le programme du festival est riche et ambitieux. Tous les jours, des folles soirées ont permis au public d’écouter des musiciens de renommée internationale, tels le duo saxophoniste de renom Rhonny Ventat et Laurent Meunier. Comme le musicien malgache Parany Ramaromisa qui a composé l’hymne du festival, leur passage à Nosy Be est fortuit. Pourtant, ils sont arrivés à composer un morceau intitulé Nosy Be by night. Mention particulière pour l’œuvre du Liégeois qui s’intitule Gecko Eclipse.

L’événement a aussi mis en vedette de jeunes membres du Groupe vocal de la capitale, composé de Natacha, Rindra, Lova, Fitah, Dominique, Sandy, qui ont pu transmettre l’émotion et l’intensité des mots, le quintette d’hommes, composé de Lova, Fitah, Dominique, Sandy et Nambinina a montré qu’il mérite sa place dans cette manifestation. Parmi les artistes de renommée internationale, citons le groupe mauricien L’ensemble 415 de musique baroque qui compte sept musiciens et le groupe de huit garçons Orchestre à cordes Mozartiana qui a fait une belle progression en trois ans. Les jeunes musiciens malgaches ont essayé de mettre la lumière sur la musique classique afin de lui donner une place prépondérante à Madagascar.

Raheriniaina