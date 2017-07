Une rencontre mélodieuse entre le chant lyrique et la musique classique. C’est ce que prépare le duo Michael Rakotoarivony et Michael Krauss dans la capitale.

Redécouvrir, interpréter et communier autrement à travers la musique. C’est ce que le duo des deux Michael promet en enivrant de leur talent les mélomanes de la ville des Mille ce mois-ci. Michael Rakotoa-rivony et Michael Krauss tous deux chanteurs lyriques issus du prestigieux Royal Academy of Music de Londres promettent donc une épopée séraphique et enchanteresse pour le public ce 29 juillet à partir de 16h au FJKM Ambonin’ Ampahamarinana. C’est « La messe de couronnement », l’une des œuvres les plus emblématiques de l’illustre Wolfgang Amadeus Mozart que le duo peaufine, accompagné d’une trentaine d’artistes qui se joindront à lui.

« Ce concert a une saveur particulière pour nous. Jouer une œuvre d’une telle envergure nécessite des mois de répétition. Nous, on promeut une nouvelle perspective de répétition, chacun aura à s’approprier l’œuvre individuellement et on se retrouve par la suite pour partager et restituer en vue du concert » confie Michael Rakotoarivony. Jouée généralement en « ut mineur », cette œuvre légendaire est l’une des œuvres inachevées de ce génie de la musique, mais le duo des deux Michael réserve de belles surprises pour la combler autant que possible son auditoire.

« Conjuguer musique et vie sociale »

En amont de ce concert, Michael Krauss tient ainsi à aller à la rencontre des artistes qui chanteront lors du concert. Des ateliers de formation autour de la maîtrise de la voix auront lieu du 24 au 28 juillet au Cercle Germano-Malgache (CGM) Analakely, éveillant chez les chanteurs lyriques un intérêt pour le genre opéra et lyrique en général. Michael Krauss mettra un point d’honneur à prendre en considération la personnalité de chacun en apprenant aux jeunes à chanter à partir de leur vécu. « Il importe de valoriser la vie sociale à travers la musique, car c’est notre vécu, notre ressenti qui nous perme-ttent de mieux exprimer nos émotions. Je tiens ainsi à inspirer notamment les jeunes à travers diverses techniques qui valoriseront leurs racines et leur identité propre », souligne Michael Krauss.

Chanteurs de chœurs privés, de chorales ou indépendants, ils seront vingt-sept artistes en tout à accompagner ce duo fraternel des deux Michael, face au public. Michael Krauss qui est d’ores et déjà un chanteur lyrique renommé en Europe, a fait la rencontre du jeune baryton Michael Rakotoarivony il y a cinq ans à l’île Maurice. Depuis, leur collaboration n’en est que des plus fructueuses et c’est avec un grand plaisir que Michael Rakotoarivony convie son ami à découvrir la Grande île. « La musique classique est en plein épanouissement dans ce pays, elle est tout aussi prometteuse aussi bien pour le talent de ses artistes que l’intérêt qu’elle suscite auprès du grand public » constate Michael Krauss. Ce dernier qui sera en scène en solo sur la scène du CGM Analakely également le 5 août à 16h.

Andry Patrick Rakotondrazaka