Depuis quelques semaines, les consommateurs malgaches ont pu remarquer l’arrivée sur les étals des épiceries et grandes surfaces d’une nouvelle marque de boisson gazeuse. Il s’agit de Big, une marque péruvienne, présente dans plus de 24 pays à travers le monde. La cérémonie marquant l’arrivée de ces boissons a été célébrée hier à Tanjombato.

Pour ce lancement, Big est déclinée en trois saveurs à savoir le cola, l’ananas et l’orange et vendu sous deux formats de bouteilles de 2 litres et 50 centilitres. « Après avoir conquis près de 24 pays et lancé une franchise à l’Ile de la Réunion en 2013, Aje Group, en partenariat avec la société Malagasy Boissons continue sa route dans l’océan Indien en ouvrant sa seconde franchise mondiale à Madagascar », annonce un responsable de la société.

À en croire ses explications, la production des boissons passe par des contrôles très stricts afin de mieux satisfaire les consommateurs. Le taux de sucre, la finesse des bulles, la qualité rafraîchissante, jusqu’à la qualité des bouteilles sont vérifiés en permanence. Une grande partie des manipulations est d’ailleurs automatisée pour garantir un environnement aseptisé.

Lova Rafidiarisoa