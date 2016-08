Le suspense sera définitivement tenu jusqu’au bout. Jamais un évènement relié à l’église n’a tenu autant en haleine le public et surtout la politique que cette élection du président du FJKM.

Qui sera le nouvel homme fort de la FJKM ? Le XVIIIe synode de l’Église protestante reformée prend fin aujourd’hui avec l’élection des mem­bres du bureau central.

Ainsi le nom de celui qui veillera sur la vie de cette Église et de ses quatre millions de fidèles, sera connu ce jour. Le nom des candidats demeure encore un mystère. « Les noms des candidats ne seront connus que demain (ndlr: aujourd’hui) », a fait savoir le pasteur Charles Rakoto­niaina, président de ce grand synode.

À la veille de cette élection émaillée de politique, les tractations vont bon train à la cathédrale Mahafaly Fahazavana Antsirabe. Les candidats doivent avoir la bénédiction ainsi que l’aval des cent membres du collège électoral. Les règles veulent qu’ils proposent le nom des candidats aujourd’hui.

Les pasteurs Amy Andria­mahazosoa, Jean Louis Zarazaka ou encore Lala Rasendrahasina figurent dans le trio gagnant de cette course. Depuis l’ouverture de ce synode la semaine dernière, leurs noms sont cités comme étant les favoris. Le président démissionnaire de la FJKM semblerait bénéficier d’un soutien de taille en la personne du Président Rajaonarimampianina, et ce, malgré les déboires de l’homme d’Église dans les colonnes des faits divers cette année. Le chef d’État avait même apporté un soutien financier aux organisateurs.

L’enjeu politique est énorme pour un évènement qui concerne cette Église. La paroi est d’ailleurs devenue très mince entre l’Église et la politique.

Atout

Tout le monde a retenu de cette histoire un Président qui reçoit la bénédiction d’un chef d’Église, et un chef d’Égli­se qui reçoit le soutien d’un président de la République.

En ce qui concerne le scrutin d’Antsirabe, tout n’est pas encore joué. En face du pasteur Lala Rasendra­hasina se trouve un candidat de poids. Il s’agit du Pasteur Jean Louis Zarazaka, son lieutenant au sein du bureau central de la FJKM.

Depuis l’affaire qui a éclaboussé Rasendrahasina, il assure la gestion des affaires de l’Église protestante reformée aux côtéx de l’ancien président Marc Ravalo­manana. Cette position serait il un atout pour ce pasteur de Tanjombato pour décrocher le poste de Président Dieu seul sait !

Le poids d’Amy Andria­mahazosoa, l’autre Pasteur, n’est pas non plus à négliger. Des fidèles attendent beaucoup de ce pasteur d’Androndrakely. Cet hom­me d’Église était déjà annoncé comme favori à ce poste de Président lors du synode de la FJKM en 2004 à Ambaton­drazaka, mais fut écarté au dernier moment par le courant politique de l’époque.

Quand au poste de vice-président laïc, poste très convoité par certains hommes politiques, des noms circulaient déjà dans les médias comme le candidat malheureux à la présidentielle 2013 Radavidson Andriamparany. Il avait déjà brigué ce poste au dernier Synode de la FJKM en 2012.

Tous les yeux des fidèles de cette Église seront braqués à Antsirabe ce jour où les candidats au poste de Président et vice-président passeront à travers le jugement des grands électeurs.

Lova Rafidiarisoa