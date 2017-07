Malgré la présence du service de chirurgie orthopédique, le coût du traitement n’est pas encore adapté au pouvoir d’achat des Malgaches.

Beaucoup de Malgaches ont besoin de la chirurgie orthopédique à Madagascar, surtout les personnes souffrant de han- dicap physique. Pourtant, nombreux ne peuvent pas effectuer des opérations et porter des prothèses faute de moyens financiers. « Des milliers de personnes ont besoin de la chirurgie orthopédique mais à cause de ce problème financier, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils préfèrent donc rester dans leur état. Ce sont les personnes vivant dans les régions qui en souffrent le plus à cause de la destruction du c a r t i l a g e » , a f f i r m e l e Professeur Jean Claude Razafimahandry, chef de ser- vice orthopédique à l’hôpi- tal Joseph Ravoahangy Andrinavalona (HJRA), hier. C’était lors de l’inauguration du service de la chirurgie orthopédique.

Des opérations s’effectuaient toujours dans cet hôpital, mais le service n’a été inauguré qu’hier, d’après le chef de service. Environ trente à quarante personnes ont les moyens d’effectuer des opérations de l’articulation dans cet hôpital public, chaque année.

Pourquoi ?

Une personne doit avoir au moins 3000 à 4000 euros pour les prothèses. Madagascar ne dispose pas encore de centres qui arrivent à construire des prothèses. Il faut les importer de Brest ou d’autres pays, d’après le chef de service. Cela constitue une des rai- sons pour lesquelles le coût du traitement est onéreux. L e Professeur Mam y Lalatiana Andriamanarivo, ministre de la Santé publique, a souligné que : «la chirurgie orthopédique est très délicate et il ne faut pas le confondre avec les personnes dont les membres sont amputés. Il ne faut pas le prendre à la légère, une seule contamination peut provoquer une infection. Ainsi, le coût de traitement sera plus cher». Ce service est muni de quarante cinq lits, dont 70% occupés, selon l’explication des responsables.

Mamisoa Antonia