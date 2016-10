La Banque mondiale vient d’annoncer le financement du projet d’appui à la performance du secteur public (PASP) à hauteur de 40 millions de dollars. Avec ce fonds, le gouvernement malgache devrait générer et gérer les recettes fiscales, fournir des services publics de bonne qualité au niveau des collectivités, et dans le secteur de l’éducation. La signature de l’accord de crédit y afférent a été effectuée hier à Antaninarenina.

Jusqu’ici, Madagascar se trouve parmi les pays ayant des taux de pressions fiscales les plus bas au monde. Ce projet pourrait donc avoir un impact positif et palpable au niveau du recouvrement fiscal. Pour renverser cette tendance, le ministère des finances va mettre en place plusieurs touches de réformes à savoir les contrats de performance pour les agents des douanes, la mise en place d’un système informatique de gestion fiscale. Cette application sera intégrée au sein du fisc et déploiera les numéros d’identification fiscale unique. Toutes ces mesures bénéficient, bien évidement d’un soutien sans faille du projet PASP.

Lova Rafidiarisoa