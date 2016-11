Nandrombaka fanindroany nisesy ny amboaran’i Madagasikara, taranja baolina kitra, ny ekipan’ny Cnaps Sport avy any Itasy. Niondrika teo anatrehan’ity ekipan’ny Tahirim-pirenena ho an’ny fiahiana ara-tsosialy ity, tamin’ny isa 2 no ho 1, ny ekipan’ny Elgeco Plus, tompondakan’ Analamanga 2016, omaly, tao amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga.

Tamin’ny fihaonana mivantana dia afa-bela teo anatrehan’ny Elgeco Plus ny Cnaps Sport, izay resin’iry voalohany tamin’ny isa 2 no ho 0, teo amin’ny andro faharoan’ ny “Poule des AS” ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara. Tsy afa-bela kosa teo anatrehan’i Patrick Randriambololona na i Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport, i Menahely Ruffin, tamin’ny lalao famaranana ny fiadiana ny amboaran’i Mada- gasikara, taranja baolina kitra. Tamin’ny taon-dasa dia efa lavon’ny ekipan’i Tipeh teo amin’ny lalao famaranana, tany Fianarantsoa, ny ekipan’ i Menahely teo aloha (AS Adema). Tamin’ity taona ity dia mbola tsy afaka indray i Menahely. Azon’ny Cnaps Sport ny tapakila voalohany hisoloana tena an’i Madagasikara eo amin’ny fifaninanana afrikanina, amin’ny taona ho avy.

Fanafihana sesilany

Teo amin’ny fizaràm-potoana voalohany dia tsy nety tafiditra ireo mpilalaon’ny Elgeco Plus. Nanjakazaka tao anatin’ny 15 minitra voalohany ny ekipan’ny Cnaps Sport ary nanao sesilany ny fanafihana nataon-dry Lucien na i Foroche sy Niasexe ary Lalaina. Nahitam- bokany izany teo amin’ny minitra faha-19 tamin’ny alalan’ny lohan’i Foroche, izay nidona tamin’ny tsivalamby saingy niditra tao anaty harato nandrasan’i Eddit Bastia, mpiandry tsato-kazon’ny Elgeco Plus.

Mbola niampy ny isa teo amin’ny minitra faha-23, tamin’ny alalan’ny fanafihana noentin’i Lalaina avy eny amin’ny 40 metatra, ka nidirany nanavatsava an’ireo vodilaharan’ ny Elgeco Plus notarihin’i Jhonny Rafelambolantsoa. Tsy afa-nanoatra ihany koa i Eddit Bastia noho ny daka misompirana nataon’i Lalaina noentiny namaranana ny fanafihana, ka nanakobana fanindroany ny haraton’ny Elgeco Plus. Io isa io ihany koa no noentin’ ny roa tonta niala sasatra.

Nitsimbadika ny rasa

Teo amin’ny fizaràm-potoana faharoa dia nitsimbadika tanteraka indray ny rasa. Nanomboka nanao totoafo ny fanafihany ny ekipan’ny Elgeco Plus tamin’ny alalan’i Bila, izay nasolo an’i Samson Kilany. Nahakobana ny harato nandrasan’i Jean Dieudonné Randrianasolo na i Leda ny baolina nodakan’i Flavio. Nihena ny elanelana teo amin’ny roa tonta, taorian’izany (2 – 1).

Isan’ireo nahatonga ny fahombiazan’ny Cnaps Sport ny tsy nahafahan’ireo mpanafika sy irakiraky ny Elgeco Plus niverina nanampy ny fiarovan-tena rehefa avy manafika. Teo ihany kosa ny tsy nahatafiditra an’i Zôla tao anatin’ny lalao hatrany am-piandohana. Taty amin’ny fizaràm-potoana faharoa vao hita nisongadina ity lohalaharan’ny Elgeco Plus ity.

Mpilalao mendrika i Johnny Rafelambolantsoa

Voahosotra ho mpilalao mendrika teo amin’ny lalao famaranan’ny « Telma Coupe de Madagascar » i Johnny Rafelambolantsoa, vodilaharana afovoanin’ny Elgeco Plus. Vola mitentina 500 000 ariary niampy amboara tamin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra sy ny orinasa Telma, mpanohana azy ireo, no azon’ity mpilalao mendrika ity. Nahazo 500 000 ariary ihany koa i Lucien Kassimo na i Foroche, lohalaharan’ny Cnaps Sport, mpampidi-baolina betsaka indrindra, nandritra ny fifaninanana. Mbola izy ihany no mitarika vonjimaika eo amin’ireo mpampidi-baolina eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, ankehitriny. Voahosotra ho mpanazatra mendrika indray i Patrick Randriambololona na i Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport. Notoloran’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra sy ny orinasa Telma vola mitentina 300 000 ariary izy noho izany. Nahazo vola mitentina 3 tapitrisa ariary ny Cnaps Sport, tompon’ny amboara 2016, raha iray tapitrisa ariary ny an’ny Elgeco Plus, niatrika ny lalao famaranana.

R.A

Roméo Andriamihaja