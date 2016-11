Les journaux malgaches se mettent au numérique. Désormais, il est possible d’acheter une édition électronique sur un kiosque virtuel.

La presse malgache entre dans une nouvelle ère : celle de la digitalisation. Dans un monde en pleine mutation avec les nouvelles technologies, la presse nationale fait un grand pas dans le monde numérique. Une bonne dizaine de titres malgaches, dont L’Express de Madagascar et Ao Raha, sont maintenant disponibles sur un kiosque numérique.

« La presse papier rencontre un problème de distribution. Elle met des jours pour parvenir entre les mains de Malgaches habitant en province contrairement à cette nouvelle plateforme. Dès six heures du matin, l’édition électronique du journal est déjà disponible sur son terminal », a fait savoir Matthieu Mertian, directeur général de la société eMediaplace. La version électronique ressemble en tout point à la version papier du journal et contient tous les articles, images, graphiques et annonces.

Bien qu’il soit déjà très courant dans les pays développés, le créneau repris par eMediaplace reste exclusif pour la Grande île.

Credits

Le kiosque numérique de cette société est en mesure de proposer à son lectorat plusieurs titres internationaux en plus des Malgaches. « Un des gros avantages d’eMediaplace est que vous pouvez lire tous les matins, en même tant qu’à Antananarivo, vos quotidiens malgaches préférés, que vous habitiez à Ambilobe, Toamasina, Mahajanga. La diaspora malgache peut lire aussi les journaux de la Grande Ile n’importe où dans le monde », a souligné le promoteur de ce projet.

Pour bénéficier de ce produit, il suffit de faire un tour sur le site de la société à l’adresse www.emediaplace.com., et d’installer par la suite une application Android ou iOS. En ce qui concerne l’achat, le promoteur de cette plateforme a tout prévu pour que chaque lecteur puisse en tirer profit. Il est possible d’acheter son journal en ligne et avec la monnaie nationale via les moyens de paiement par mobile Mvola ou Orange Money ou encore en dollars ou euro avec les cartes Visa et Mastercard. Le lecteur peut aussi acheter des crédits eMediaPlace, pour les utiliser comme il le souhaite sur le site en achetant directement son quotidien ou son magazine.

Lova Rafidiarisoa