Au terme d’une captivité qui a duré vingt-trois jours, le jeune français d’origine indienne, Yanish Ismaël, a été relâché dans la soirée d’avant-hier. Il est sain et sauf.

Welcome home Yanish, au bout de vingt-trois jours de captivité, le calvaire de ce Français d’origine indienne de vingt-six ans, a touché à son terme. Posté sur la page facebook du Collectif des Français d’Origine Indienne de Madagascar (CFOIM), hier en début de matinée, un poster du captif portant ce message de bienvenue a très vite défrayé la chronique. Lundi aux alentours de 21 heures, le jeune homme a retrouvé les siens, sain et sauf.

Après l’annonce du collectif, la nouvelle a été confirmée par Danil Ismaël, le père du captif. «Je ne souhaite à personne de vivre ce genre d’épreuve. Nous n’avons pas dormi pendant 23 jours. C’est maintenant que nous pouvons enfin nous reposer », a confié celui-ci selon la presse mauricienne et réunionnaise. Sur cette même lancée, cet opérateur économique, à la tête de dix-neuf entreprises, confie que son fils a besoin de temps, pour se reconstruire après son rapt.

Une forte rançon aurait été versée, mais le montant n’a pas été divulgué. Dans sa publication du 25 mai, Jeune Afrique a néanmoins avancé dans sa publication que les ravisseurs auraient réclamé un million d’euros, soit à peu près 3,5 milliards d’ariary. Depuis l’acte de kidnapping jusqu’à son dénouement, la famille de la victime s’est gardée de saisir les

forces de l’ordre, par peur des représailles.

Suspects relâchés

Sur la base de renseignements et en enquêtant autour d’une Renault Express ainsi que d’un véhicule tout-terrain ayant été utilisés par le gang, la brigade criminelle a néanmoins entendu une douzaine de personnes, mais aucune d’entre elles n’a été pour autant placée en détention préventive. Dans la plupart des enlèvements perpétrés, les forces de l’ordre passent à la vitesse supérieure dans leur investigation, une fois l’otage hors de danger, bien que les arrestations soient parfois effectuées des semaines, voire des mois après les faits.

Yanish Ismaël s’est fait kidnapper à la sortie du cimetière musulman d’Ilafy, le dimanche 14 mai, aux alentours de 10 h 30, après s’être recueilli sur le tombeau de son grand-père. Accompagné de son neveu, il n’était pas, en revanche, escorté par les gardes de corps de la famille, lorsque la bande a sévi.

Le rapt a été commis par une escouade de bandits munis de plusieurs Kalach­nikov. Devant les faits, un policier chargé d’assurer la sécurité d’une autre famille indienne a fait des tirs de semonce, lesquels ne sont pas venus à bout de la fougue criminelle des assaillants. Frappé de deux projectiles en pleine poitrine, le policier a succombé sur son lit d’hôpital après une semaine de soins intensifs.

Andry Manase