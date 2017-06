Des captures de vidéos prises par des caméras sont exploitées par la police. Un avis de recherche est lancé contre un présumé commanditaire de rapts.

Une piste susceptible de permettre de remonter jusqu’à la tête de la filière. Hier, la brigade criminelle a lancé un appel à témoins pour identifier un individu soupçonné d’être parmi les commanditaires de la vague de rapts contre rançon ayant fait des ravages dans la capitale depuis début décembre. L’étau se resserre autour d’un individu de nationalité malgache, âgé d’une trentaine d’années, dont les seules et dernières photos dont disposent les enquêteurs ont été prises aux comptoirs d’un établissement commercial. A se fier à ces captures extraites d’enregistrements des caméras de surveillance, il n’est pas pour autant certain que le fugitif soit encore sur le territoire malgache.

Contrairement aux plus de cent cinquante personnes inculpées d’enlèvements, placées sous mandat de dépôt depuis 2016 à la maison de sûreté de Tsiafahy ainsi qu’à la prison d’Antanimora, le quidam n’est pas encore fiché par la police criminelle. Si les prévenus en question sont mouillés dans ces affaires de kidnapping en tant qu’exécutants et complices, le trentenaire en cavale est pour sa part soupçonné d’avoir tiré les ficelles.

Portraits robots

Des informations filtrées au compte-goutte révèlent que la police a mis la main sur des indices sérieux, incriminant l’individu objet d’un avis de recherche, bien que les renseignements susceptibles de permettre de le démasquer soient encore insuffisants.

De surcroît, son identification s’annonce être une opération compliquée du fait que la résolution des images soumises par la police criminelle pour relancer l’investigation est relativement basse, et ne permet pas de déceler des détails.

De son côté, la police scientifique et technique s’est affairée à la projection des portraits robots numériques de quatre autres personnes, soupçonnées d’avoir trempé dans les actes de kidnapping perpétrés ces derniers temps. Depuis le 9 décembre 2016, neuf enlèvements d’opérateurs économiques d’origine indienne et de leurs proches ont été commis. Perpétré à Behoririka, le dernier remonte à avant-hier.

Andry Manase