La brigade criminelle d’Anosy est à présent aux trousses d’un quatrième kidnappeur, Boly. Ce dernier demeure jusqu’à présent insaisissable.

Membre du réseau maffieux de Sôla, Boly ou Fidimalala Rakoton­drainibe fait maintenant l’objet de recherche de la brigade criminelle (BC) à Anosy. Depuis onze jours, la police tente de percer l’énigme des enlèvements contre rançon qui se sont produits dans la capitale depuis cette année. Le quatrième rançonneur a été identifié suite à l’exhumation des dossiers et l’étude des hypothèses criminelles.

« Il y a lieu de faire prescrire toutes recherches utiles en vue de retrouver Fidimalala Rakotondrainibe dit Boly,

43 ans, poursuivi pour association de malfaiteurs et kidnapping », a indiqué un rapport confirmé par la police, hier. La BC a déjà avisé tous les services de police et toutes les unités de la gendarmerie sur les signalements. Pierre Rakotoarimanana (Ram’s) et sa femme, Jenny Olivia Raharinirina, Boly et Sôla, le chef de la bande, sont toujours introuvables. Une mission de renseignements est, pourtant, menée tambour battant, selon les informations recueillies au niveau du Service central des affaires criminelles (SCAC).

Cerveau

« Ce nouveau suspect réside à Anosizato, au logement AZ AII 05, mais il s’est déjà évanoui dans la nature après le lancement de son avis de recherche, le 10 octobre », a appris un policier judiciaire.

Quant au couple rançonneur, il a abandonné ses trois enfants à son domicile, à Anosy Avaratra, et demeure insaisissable. Ram’s et Sôla ont déjà été envoyés derrière les barreaux de la maison de force de Tsiafahy. Ils ont recommencé après leur sortie de la prison en décembre 2015, selon les explications d’un enquêteur.

Le cerveau de ce réseau de kidnappeurs est toujours impliqué dans les dix derniers enlèvements contre rançon qui se sont déroulés dans le pays. Les Français d’origine indienne ont été la proie des rançonneurs depuis cette année. Toutes les informations et renseignements concernant ces quatre individus recherchés peuvent être transmis au numéro 034 05 517 26.

Hajatiana Léonard