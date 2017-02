La fréquence des rapts contre rançon connaît un rythme effrayant depuis décembre. Une famille française est frappée à quatre reprises.

Lorsque la vie des opérateurs économiques d’origine indienne et de celle de leurs proches est monnayée dans un business criminel effréné. Une multiplication effrayante des rapts contre rançon ne cesse de faire des vagues depuis le mois de décembre. Pas plus tard que le vendredi 10 février, les ravisseurs ont encore fait parler d’eux.

Après cinq actes de kidnapping perpétrés en deux mois, les ravisseurs se sont de nouveau attaqués à la famille française d’origine indienne Molou, propriétaire d’une importante

société de distribution, sise à Tsaralalàna. Cette fois-ci, c’est le fils de Fazle Molou Rossanaly, le benjamin des trois frères, qui en a fait les frais. C’est la quatrième fois qu’une pareille tragédie s’abat sur cette famille.

Le premier cas remonte au milieu de l’année 2014, lorsque l’aîné, Azad Molou Rossanaly, s’est fait enlever à Ivandry, près de leur résidence familiale. Au mois d’octobre de la même année, au tour de Navaz Molou Rossanaly, ancien président de la communauté Khoja de l’océan Indien, oncle cadet du jeune captif de s’être fait enlever.

Les kidnappeurs ont attendu à peine trois semaines, pour revenir à la charge. Fin novembre 2014, ils s’en sont pris à un cousin des trois frères, alors que celui-ci était en train de visiter l’un de leurs locaux à Ivato. Des informations filtrées au compte-gouttes révèlent que le jeune homme âgé d’environ 22 ans, dernièrement enlevé, est tombé dans un guet-apens tendu par une escouade de ravisseurs lourdement armés, alors qu’il allait regagner son foyer à Ivandry dans la soirée du vendredi 10 février. Bien que les circonstances soient floues, des personnes de l’entourage de la victime indiquent qu’il était au volant de son véhicule lorsque le gang a sévi.

Une forte rançon serait réclamée. La barre étant placée très haute, les négociations peinent à aboutir. Du coup, ce jeune français d’origine indienne est encore dans les griffes des malfaiteurs après plus d’une semaine de captivité. Une source sécuritaire confirme le kidnapping, bien que la famille n’ait déposé aucune plainte. « Les investigations sont pleines d’embûches pour une telle affaire où des vies sont en jeu. Dans tous les cas, les familles des victimes ainsi que la communauté ne sollicitent aucune action venant des forces de l’ordre, de peur de représailles de la part des kidnappeurs », confie le même interlocuteur.

Maîtres absolus

Cette réticence semble, néanmoins, favoriser les enlèvements. Devenus maîtres absolus de la situation avec des otages comme monnaie d’échange, les malfaiteurs frappent rapt sur rapt.

Cette longue série en une courte période, faisant des opérateurs économiques

d’origine indienne des «biens d’échanges criminels», a commencé le 9 décembre 2016, avec le kidnapping du directeur général de la société de distribution de produits

pharmaceutiques Interpharma suivi, cinq jours plus tard, de celui du patron de la société Spider, spécialisée dans l’électricité bâtiment, de surcroît représentante de la marque Ingelec. Le 21 décembre, c’était Rafik Fidahoussen, patron du comptoir Fida­houssen à Tsaralalàna, connu dans le commerce de matériels bureautiques qui a été pris pour cible.

Alors que son calvaire venait de toucher à sa fin, le tour du patron de la chaîne d’entreprises Caromad, opérant dans les services industriels s’ensuivait le 4 janvier. Moins d’un mois plus tard, les kidnappeurs ont fait parler d’eux à Toamasina. Le vendredi 3 février aux alentours de 18h30, le patron de la quincaillerie NS Distri­bution à été la proie de cinq bandits armés de Kalach­nikov. Alors qu’il venait d’être relâché, mercredi dernier, les ravisseurs sont revenus à Tana cinq jours plus tôt pour s’emparer du fils des Molou.

Andry Manase