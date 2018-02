Le Premier ministre dénonce des intentions de déstabilisation nationale derrière le kidnapping. Il évoque l’hypothèse d’une implication de responsables étatiques dans les réseaux.

Déstabili­sation du pays. Tel est le terme utilisé par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, pour qualifier l’une des hypothèses qu’il a soulevées pour expliquer ce que seraient les motivations des actes de kidnapping dans le pays. Un objectif sombre, où des responsables étatiques pourraient être parmi ceux qui sont aux manettes.

Convoquant une conférence de presse au palais d’État de Mahazoarivo hier, le chef du gouvernement a réagi aux rapts d’opérateurs économiques et des membres de leurs familles. Le dernier en date est l’enlèvement d’Akyl Cassan Chenai à Toamasina, vendredi. Face aux journalistes, le Premier ministre Mahafaly a évoqué des postulats des raisons des kidnappings incessants. Parmi les éventualités mises en exergue est qu’« au delà d’une intention de déstabilisation politique, il pourrait s’agir d’une tentative de déstabilisation du pays ».

Selon le locataire de Mahazoarivo, le réseau qui serait derrière les rapts pourrait avoir comme but de collecter l’argent nécessaire à créer un trouble majeur dans le pays pour mettre en péril le processus électoral et en tirer profit.

En col blanc

Une hypothèse qui découlerait des renseignements en sa possession. Un postulat affirmé en référence au passé du pays, a ajouté Solonandrasana Olivier Mahafaly.

Trois points ont ainsi été mis en exergue durant la conférence de presse d’hier. Soit les kidnappings sont dans le but de démontrer la défaillance de l’État et du gouvernement, soit pour réunir un fonds de campagne électoral, soit pour financer une déstabilisation du pays. En réponse à une question des journalistes, le Premier ministre a évoqué le fait que des responsables étatiques pourraient faire partie des réseaux derrière ces actes d’enlèvement.

« C’est pour cela que je n’ai pas tout de suite parlé de déstabilisation politique, car les personnes ayant des intérêts à ce qu’il y ait des troubles ne sont pas forcément ceux en dehors du pouvoir. Des tenants du pouvoir pourraient aussi y avoir intérêt. Je ne veux pas faire d’affirmations gratuites, mais des enquêtes sont en cours. Lorsque nous connaîtrons les résultats des enquêtes, des personnes inattendues peuvent figurer parmi les membres de ces réseaux », a soutenu le chef du gouvernement.

L’opinion publique a soupçonné depuis longtemps l’implication de responsables étatiques. L’existence de dahalo en col blanc derrière les actes de grand banditisme urbains et ruraux a été affirmée devant le Parlement, l’année dernière. « L’État n’acceptera plus de déstabilisation, et le gouvernement fera tout pour préserver les acquis démocratiques et économiques », a soutenu le Premier ministre. Il faudra faire preuve de volonté, d’audace, nécessaires pour passer à l’acte.

Garry Fabrice Ranaivoson