Le fils d’un grand opérateur malgache kidnappé à Andranobevava a été relâché. John Razaly, kidnappé mercredi, reste, par contre, introuvable.

Double rançonnement. L’un des deux otages pris par des kidnappeurs depuis mercredi a été libéré sain et sauf, dimanche, vers 19h 45, a signalé une source à la cellule mixte d’enquête. Il s’agit du fils d’un opérateur malgache bien connu. « La famille de ce garçon de 14 ans ne nous a pas informés de cette libération. Ce qui est sûr, c’est qu’une rançon a été payée aux ravisseurs », a indiqué le même interlocuteur.

John Razaly, un Français d’origine indienne, âgé de 25 ans, enlevé le mercredi 20 décembre à l’entrée de la cité Firaisana à Ankoron­drano, reste sans nouvelle. Il serait toujours séquestré par le commando de cinq individus armés qui l’ont enlevé, selon les enquêteurs. Les kidnappeurs n’ont pas encore revendiqué une rançon, selon les informations recueillies auprès du collectif des Français d’origine indienne à Madagascar (CFOIM), hier. Celui-ci s’active avec la cellule mixte dans la recherche et les investigations pour débusquer le réseau des kidnappeurs ayant fait parler de lui en l’espace d’un jour, la semaine dernière.

Crime

« Cette cellule opérationnelle, depuis peu de temps, enregistre plus de quatre-vingt- quinze cas d’enlèvements contre rançon jusqu’à présent. La majorité des victimes procèdent au pourparler avec les kidnappeurs », a précisé un détective du service central des affaires criminelles, menant ensemble l’enquête avec la gendarmerie et les juges.

Le Procureur de la République, Odette Balisama Razafimelisoa, a tenu à solliciter une collaboration de tout un chacun sur la lutte contre le rapt, samedi soir, dans un point de presse au parquet du tribunal de première instance d’Anosy. « Tout renseignement confidentiel que vous nous fournirez peut être transmis aux numéros de la police nationale 034 05 531 20 ou 034 05 517 26, et de la gendarmerie nationale 034 14 005 23 », a-t-elle précisé.

Un kidnapping est un crime. Son délai de prescription passe à vingt ans, selon le commandant Herilalatiana Andrianarisaona, chef de service de la communication et des relations avec les institutions (SCRP) de la gendarmerie. « Les enquêteurs poursuivent toujours l’investigation tant qu’il s’agit d’un crime. L’État en est déjà concerné. Ainsi, il ne faut pas attendre le dépôt de plainte de la famille de la victime pour démarrer l’enquête », a-t-il souligné.

A cet effet, bien que l’otage soit libéré, on peut toujours poursuivre les ravisseurs. « La cellule mixte ne reste pas les bras croisés face à la résurgence de ce fléau », a déclaré le procureur Razafi­melisoa. Une dizaine d’opé­rateurs indiens ont déjà plié bagages pour raison d’enlè­vement, selon une source au CFOIM, hier, dans un entretien téléphonique.

Hajatiana Léonard