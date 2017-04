Cinq personnes, dont trois hommes et deux femmes, épinglées dans l’enlèvement du fils du propriétaire d’Eden textile à Andranomena la semaine dernière, ont obtenu une liberté provisoire. Les trois hommes sont les propriétaires successifs du véhicule utilisé lors du rapt. Les deux femmes sont présumées être complices.

Suite à une vérification auprès du centre d’immatriculation à Ambohidahy et une série d’enquêtes effectuées, le numéro d’immatriculation de cette Renault Espace a été changé. Le dernier revendeur a indiqué qu’il a vendu cette voiture à une dizaine de millions d’ariary, sans papiers. La police aurait du mal à identifier le vrai propriétaire. Néanmoins, le prélèvement du numéro du châssis et celui de la carrosserie de cette Renault leur a permis de continuer

l’enquête.

« Il s’agit d’un kidnapping contre rançon. Quelques renseignements sur les ravisseurs sont déjà entre les mains de la police saisie de l’affaire», a communiqué la brigade criminelle.

Le fameux réseau des kidnappeurs du nom de Djaffar et Mohib serait toujours derrière cet enlèvement de Firoze Nourrbhay.

