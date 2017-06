Rapt matinal à Behoririka hier à 7h 30. Nishit Chandarana, la tête de la société et compagnie Chandarana a été enlevée par un commando de quatre ravisseurs armés jusqu’aux dents.

À peine deux jours après la libération d’un jeune entrepreneur indien, Yanish Ismaël, un nouveau kidnapping s’est produit hier matin à Behoririka. Ce coup-ci, Nishit Chandarana, un ressortissant indien propriétaire de l’hôtel Le Grand Mellis, dans la société Chandarana en était la cible. Il était sur le point de sortir de chez lui pour aller travailler, lorsque quatre ravisseurs armés d’une kalachnikov et de trois pistolets automatiques l’ont enlevé.

Le commando a profité du moment de l’embouteillage pour passer à l’action. Ils ont circulé à moto-cross de marque Honda, selon un témoin oculaire du déroulement des faits. La victime aurait encore tenté de s’enfuir vers un autre portail à côté de sa maison, mais deux kidnappeurs l’ont appréhendé et tenu en main. « Tous les quatre ont sorti leurs armes dès que le monsieur a commencé à crier. Nous étions effrayés et personne n’a osé les approcher ou venir à la rescousse », a souligné un autre témoin, un gargotier.

L’un des ravisseurs a immédiatement barré la route et un autre a confisqué la clé de la voiture, des mains du chauffeur. Ce dernier a attendu Chandarana dans leur Renault Symbol quand il s’est fait coincer par l’un des malfrats et enfermer à l’intérieur du véhicule. Deux d’entre ces gangs ont placé la victime au milieu sur la moto en faisant une triple montée avant de prendre la poudre d’escampette, direction ouest. Coup de tonnerre, la scène s’est déroulée en quelques secondes.

Poursuite

Une foule s’est massée devant le portail après l’enlèvement. « Il est difficile de deviner les kidnappeurs du fait qu’ils n’ont pas ôté leur casque et leur masque. Ils ont mis également des lunettes », a indiqué un témoin. Des forces de la gendarmerie qui sont passées sur les lieux, se sont lancées à leur poursuite, une dizaine de minutes après le rapt. Les éléments du

commissariat d’Antaninandro ainsi que ceux de la brigade criminelle ont été également dépêchés à Behoririka. De son côté, la famille encore enfermée dans la maison, préférait ne pas ouvrir les policiers pour l’enquête. Jusqu’ici, la famille n’a émis aucune réaction.

Une caméra vidéo surveillance fixée à côté de l’appartement aurait peut-être capté la scène et pourrait être exploitée, d’après les explications d’une source judiciaire interviewée discrètement sur les lieux. « Il s’agit toujours d’un enlèvement contre rançon, mais l’on ne sait pas encore combien ils vont demander », a souligné un Français d’origine indienne, interrogé sur les faits. Ce rapt de Nishit Chandarana est le quatre-vingt-douzième kidnapping à l’encontre des ressortissants indiens.

