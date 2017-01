Après six jours de captivité, le patron de la société Caromad a été libéré contre rançon. Mises sur la touche, les forces de l’ordre avaient une marge de manœuvre réduite.

Fin du calvaire pour le patron de la société Caromad à Tanjombato. Cet opérateur économique a été relâché mardi après que sa famille ait versé une forte rançon aux ravisseurs. Au bout de six jours de captivité, la victime a été libérée saine et sauve. Aucune information ne filtre en revanche sur le montant de la rançon remise aux kidnappeurs, d’autant plus que la famille de la victime s’est gardée de déposer une quelconque plainte.

De ce fait, ni les forces de police, ni celles de la gendarmerie n’ont été saisies par les proches de l’opérateur économique pris pour cible ainsi que la communauté à laquelle il appartient. L’opérateur économique enlevé est à la tête d’une ligne d’entreprises, opérant dans les services industriels. Tout comme les circonstances de son rapt, survenu le 4 janvier en début de soirée, celles de sa libération sont floues.

Tout ce que l’on sait est que cet opérateur économique d’origine indienne avait deux gendarmes armés, pour assurer sa protection.

Lorsque le kidnapping a été commis, ces derniers n’ont opposé aucune résistance face aux ravisseurs. Ils ont été entendus par des enquêteurs auprès de la gendarmerie, bien que la suite de l’affaire soit encore nébuleuse. Aucun coup de feu n’a été tiré au moment des faits.

Silence radio

Sitôt la victime tombée dans leurs griffes, le gang a décampé. Les bribes d’informations ayant filtré le soir du rapt ont révélé que la victime allait regagner son foyer, lorsqu’il est tombé dans le guet-apens des bandits. Ces derniers s’étaient introduits dans l’enceinte de la société, pour parvenir à leurs fins, faisant peu de cas de la présence sur place des deux bodyguards. Les informations recueillies sur place ont révélé que ce coup de théâtre était l’œuvre de six bandits opérant à visage découvert. Sous la menace d’armes de guerre, les malfaiteurs, ont emmené le patron de la société Caromad pour l’embarquer dans son propre véhicule. Avertis de l’acte de kidnapping qui venait de se commettre, des éléments de la brigade criminelle au sein de la police nationale, ainsi que des gendarmes, se sont rendus sur place mais leur investigation était d’emblée tombée sur un os. Des sources auprès de la police judicaires notent que ni les enquêteurs au sein de la police, ni ceux de la gendarmerie, n’ont pu accéder aux lieux du crime. Un silence radio s’ensuivait de ce fait après l’enlèvement. En revanche, les forces de l’ordre se sont de nouveau mobilisées lorsqu’un véhicule utilitaire sport de marque Volkswagen Tiguan, que les malfaiteurs ont utilisé, a été retrouvé abandonné du coté de Bevalala.

Alors que le captif était séquestré, des marchandages sur le montant de la rançon ont néanmoins eu lieu entre sa famille et les ravisseurs. Pendant les négociations, les forces de l’ordre ont été mises à l’écart sur consigne des kidnappeurs. Le rapt du patron de Caromad est le quatrième depuis le mois de décembre.

Andry Manase