La liberté au bout de dix-huit jours de captivité. Le propriétaire de la bijouterie Kalidas à Antaninarenina a retrouvé les siens, sain et sauf, après paiement de rançon. Hier après-midi, aux alentours de 14h 30, le Collectif des Français d’Origine Indienne de Madagascar (CFOIM) a annoncé sur sa page facebook la libération de ce chef hindou, père du président de l’association des hindous de Madagascar, sans apporter plus de détails.

Le captif est diabétique sous insuline. Grâce à sa force d’esprit, il a survécu à près de trois semaines de séquestration entre les griffes des ravisseurs. Ce rapt perpétré en pleine rue d’Antanimena dans la soirée du 16 janvier est le deuxième contre sa personne. Interrogées sur la libération du bijoutier, les forces de police et celles de la gendarmerie affirment ne pas avoir été officiellement informées.

Prise en filature par des kidnappeurs roulant avec quatre motos, la Hyundai Sonata à bord de laquelle se trouvait le sexagénaire a été immobilisée dans un embouteillage, en face de la villa Pradon. Six individus munis de Kalachnikov ont fracassé des vitres latérales pour ouvrir la berline, le tirer dehors,

l’installer sur leur moto et l’emmener. Deux policiers armés, assurant sa sécurité rapprochée, étaient impuissants face aux ravisseurs. Un casque de motard, que les assaillants ont laissé dans le véhicule de la victime, ainsi que des vidéos du rapt, prises par des caméras des environs, sont les seules pistes et indices susceptibles de remonter jusqu’aux auteurs de cet enlèvement musclé.

Andry Manase