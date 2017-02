Enlevé par une escouade de ravisseurs près de son foyer à Ivandry, le vendredi 10 février, Iresane Molou, un Français d’origine indienne, âgé de 25 ans, entame aujourd’hui son

13e jour de captivité. L’ambassade de France à Madagascar est au courant du rapt depuis quelques jours.

Depuis le mois d’octobre 2014, la famille du jeune homme a été ravagée à quatre reprises par des actes de kidnapping. Alors que les captivités de ses trois oncles ont duré environ une dizaine de jours, celle d’Iresane Molou est l’une des plus longues.

Des informations confirmées à demi-mot par des connaissances de la famille de la victime révèlent que les ravisseurs réclameraient une somme faramineuse, d’où cette inquiétante tournure de la situation. D’autant plus que les séquelles financières et morales que les trois précédents rapts contre rançon, ont infligées à la famille, sont encore présentes.

Bien qu’aucune plainte n’ait été déposée sur cette affaire naissante, les forces de l’ordre affirment être au courant. Elles signalent, par ailleurs, une discrétion de la famille du captif et de la communauté touchée par cet énième enlèvement.

A.M.