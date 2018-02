Au bout de deux semaines de captivité, le chef d’entreprise français, enlevé début février, a été relâché. Des faits troublants éclatent, néanmoins, au grand jour.

Enlevé à Sala­zamay Toama­sina dans la soirée du vendredi 2 février, le Français d’origine indienne Akyl Cassam Chenai, directeur général de la Société Commerciale et Industrielle de Madagascar (SCIM), a été relâché par ses ravisseurs à Tsarakofafa, derrière le stadium de Barika­dimy, hier aux petites heures, sous une pluie battante. Il a retrouvé les siens sain et sauf. Un paiement de rançon est signalé. Des négligences des éléments d’intervention lors des recherches entreprises le soir du kidnapping éclatent, néanmoins, au grand jour. Selon les informations communiquées, les six bandits qui ont enlevé le chef d’entreprise opéraient à visage découvert et ne portaient pas de cagoules contrairement aux premières informations communiquées par les forces de police.

Indifférence policière

Embarqué à bord d’une Renault Express de couleur blanche appartenant à la bande, la victime s’est débattue tant bien que mal, sans pour autant réussir à échapper aux griffes des assaillants. La camionnette est tombée en panne suite à une crevaison. Des témoignages révèlent que la police a été alertée dès que les kidnappeurs ont été contraints de s’arrêter pour attendre l’arrivée de leurs comparses à moto avant qu’ils ne puissent continuer leur fuite, mais l’intervention aurait tardé à venir. Des traces de sang relevées dans le véhicule montrent la violence du rapt. Pistés par les enquêteurs, deux suspects ont été arrêtés à Antananarivo quelques jours après les faits et ont été placés sous mandat de dépôt, samedi, au terme de leur comparution devant le parquet. En remontant les pistes de l’escouade de ravisseurs, les limiers ont trouvé des indices sérieux dans la capitale.

Akyl Cassam Chenai a été retenu à Toamasina. Le verrouillage des axes routiers partant de Toamasina n’a rien donné. Les ravisseurs ont réclamé une somme faramineuse au début des négociations, provoquant ainsi des embûches sur les marchandages, lesquels se sont, du coup, étalés sur quatorze jours.

Le Français est tombé dans le guet-apens du gang armé alors qu’il allait regagner son foyer après le travail. Les bandits l’ont suivi avant qu’ils ne l’attendent de pied-ferme aux abords de sa résidence à Salazamay.

Andry Manase