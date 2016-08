Le club Lion Force, sous l’encadrement technique Boto Gilbert, entraineur national de kickboxing, a inauguré samedi, en présence du président de la Fédération malgache de la discipline, sa salle de sports multidisciplinaires au sous gradin de Mahamasina. Des séances de démonstration de kickboxing, de cardio-boxing et de zumba fitness ont marqué la cérémonie d’inauguration de cette salle qui est moderne et bien équipée.

«Cette infrastructure sera dédiée à la promotion de différentes disciplines (…) La salle servira désormais de dojo national pour l’équipe nationale de kickboxing en vue des compétitions internationales», déclare le président de la Fédération malgache, Briand Andrianirina.

De nombreuses disciplines et activités occupent déjà la salle, à savoir le kickboxing, le full contact, le K1, la boxe thaï, la zumba, le fitness, le cardio, la danse et autres loisirs. Au bout de sept ans d’existence, le Lion Force club dispensera désormais des cours de kickboxing-kids chaque mercredi après-midi et le samedi matin, dans le but de vulgariser la discipline et de préparer la relève. Et pour en revenir aux compétitions internationales, le champion du monde Severin fera partie de l’équipe malgache qui disputera le «Glory Fight» en Chine, le 27 septembre, puis l’hommage à Mohamed Ali, le 20 octobre en Turquie.

«Il est en préparation depuis quelques mois, il est rétabli et prêt à remonter sur le ring», affirme Briand Andrianirina. Ce dernier a également avancé que le pancrace intégrera bientôt dans la Fédération malgache de kickboxing.

Serge Rasanda