L’Institut d’Études Politiques organise avec la fédération malgache de football, du 1er au 5 février, la première édition du « Kick Off », un tournoi de futsal inter-institut.

L’Institut d’études politiques Mada­gascar en collaboration avec la fédération malgache de football, organise la toute première édition d’un tournoi de futsal inter-institut dénommée « Kick Off Tournament », version 2017.

Le tournoi se déroulera du 1er au 5 février 2017, au gymnase couvert de Maha­masina. Pour que le tournoi se déroule aux normes de la Fifa, l’organisateur a sollicité la fédération, pour assurer le côté technique de l’orga­nisation, en dispensant à toutes les équipes engagées une séance de formation sur les règlements de jeu et en fournissant également les arbitres qui officieront les matches.

Le tournoi est ouvert à tous les universités et instituts supérieurs, privés et publics qui pourront présenter une équipe chacune, composée de dix joueurs, étudiants et personnel administratif, encadrée par deux entraîneurs. La date limite de l’inscription est fixée au 16 janvier et le tirage au sort est programmé pour le 25 janvier.

« Nous limiterons à seize les équipes participantes sur les trente cinq invitées, pour mieux gérer sans incident cette première édition », a précisé Monja Rajaonarison responsable de communication de l’IEP.

Trophées

L’institut organisateur envisage d’insérer dans le calendrier sportif ce tournoi « Kick Off », pour débuter en beauté l’année par un tournoi inter instituts. Les seize équipes en course seront réparties en quatre poules de quatre et les deux meilleures de chaque groupe seront qualifiées en phase finale. Les quarts et les demi-finales auront lieu le samedi 4 février et la finale l’après-midi du dimanche 5 février.

En marge du tournoi de futsal se tiendra différents contests, des concours de free­style, tir de traverse, danse urbaine, dribble ouvert également au public en plus des représentants des instituts.

Divers trophées seront distribués au terme du tournoi, pour l’équipe gagnante, le kick off golden ball ou le soulier d’or, l’équipe fair play, le mister kick off, le meilleur buteur, le meilleur passeur et le ou les meilleurs supporters.

Serge Rasanda