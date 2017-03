Madagascar sera présent au championnat du monde F.I.B.A de boxe arabe à Oman, Jordanie. Deux grands champions y représenteront le pays.

Deux stars du kick-boxing malgache monteront sur le ring du championnat du monde de boxe arabe ce samedi. En fait, ce style de boxe ressemble beaucoup au muay thaï et au K1.

Des combats pro seront au programme de ce World Championship F.I.B.A, organisé par Sediri Hedi, président de l’International boxe arabe, qui se tiendra à l’Aruna Complexe sportif Hossun à Oman, Jordanie la nuit du samedi 11 mars. Des ceintures de titres mondiaux y seront en jeu.

Deux grands champions du pays défendront les couleurs nationales à cette joute mondiale. Il s’agit de Séverin Mamonjisoa dans la catégorie des -63kg qui sera opposé au Jordanien, Odai, 26 ans, 1,74m. Dans son palmarès, le champion du monde de 20 ans, Séverin, est le détenteur de la ceinture ISKA Pro à Sochi, Russie, en 2015.

La même année, il a ravi le titre de champion de l’océan Indien en kick boxing, chez les -60kg. Ce militaire a également remporté le titre de champion d’Afrique catégorie -54kg en kick-boxing au Cameroun en 2014 et a été champion de Madagascar de 2010 à 2015.

Pour un deuxième titre

Le deuxième porte-fanion Malgache est un expatrié. Il s’agit de Johane Beausejour qui combattra samedi soir dans la catégorie des -75kg. Ce dernier vise un deuxième titre. Ce double champion de France, 2009 et 2010 en muay thaï élite catégorie -75kg, agé de 34 ans, a déjà remporté le titre de cham­pion du monde de boxe arabe en 2013 et compte rééditer cet exploit.

Johane Beauséjour a commencé à rafler des titres internationaux à partir de 2010, entre autres celui de cham­pion international de Muay thaï WPMF, puis champion de France élite K1 en 2011 et 2012, a été champion international de boxe Kun Khmer chez les -72kg en 2013. La même année, il a ensuite arraché les titres de cham­pion du monde de boxe arabe et champion de l’océan Indien de kick boxing, catégorie des -60kg.

La délégation malgache dirigée par le président de la fédération malgache de kick-boxing et disciplines associées, Briand Andria­nirina, a quitté le pays, hier, pour rejoindre à Paris Johane Beauséjour avant de s’envoler ensuite pour la Jordanie.

Serge Rasanda