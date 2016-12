Le vice-champion d’Afrique Fazzaraly a pris sa revanche hier face à Séverin, champion du monde « Pro ». La championne du monde Faratiana est, elle aussi, battue par forfait.

Fazzaraly Razanajatovo a pris sa revanche. Ce vice- champion d’Afri­que en 2014, cham­pion de l’océan Indien en 2015 et médaillé d’or de la coupe des nations, à Maurice l’année passée, a fait tomber en finale du championnat de Madagascar des -63,5kg classe A, Severin Mamonjisoa, le champion du monde « pro » ISKA catégorie -60kg, hier, au palais des Sports à Mahamasina.

Le champion du monde semble ne pas se déplacer assez sur le ring. Ces deux combattants sont de la même promotion et se connaissent bien depuis leur jeune âge. En 1991, lors de la finale en sommet national catégorie -48kg, Severin a battu Fazzaraly.

Hier, ce dernier était très agressif avec ses attaques rapides enchainées et puissantes pieds-poings depuis de coup d’envoi, alors que Severin se contentait de ses contre-attaques. La deuxième période était équilibrée et la troisième et dernière encore plus chaude. En cafouillage, Severin a commis deux fautes et a eu un avertissement de l’arbitre, en frappant avec des coups de genou. « J’ai eu cette victoire tout simplement grâce à ma préparation sérieuse », a dit Fazzaraly après la finale.

Forfait

Un des combats choc d’hier était le duel final chez les -54kg entre Johnny Rakotobe et Nirina. A l’aise et déterminé, le médaillé de bronze au mondial de 2015 et multiple champion national conserve son titre en s’imposant face à Nirina d’Analamanga.

Chez les dames, la cham­pionne du monde cadette en 2014, Faratiana Razana­bahoaka était déclaré forfait par les juges, pour désistement. Elle n’a pas répondu aux trois appels et abattement et le titre revient à Sandra d’Analamanga. Ce sommet national a été aussi marqué par le désistement avant le coup d’envoi du championnat de huit ligues régionales. Seules trois ligues ont été finalement représentées à savoir Analamanga, Vakinankaratra et Atsinanana.

Plus de la moitié, environ 75 des combattants engagés se sont donc retirés du championnat. Les dirigeants de ces ligues ne maîtrisent même pas le règlement. Ils nous ont forcés à assister à la séance de pesage alors que leur présence n’est pas autorisée. Ils ont voulu boycotter le championnat. Les dirigeants de ces ligues seront sûrement sanctionnés, a précisé le directeur technique national.

Serge Rasanda