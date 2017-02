La compagnie Kenya Airways fête ses 40 ans d’existence. Elle reste très active sur le marché malgache .

Pour Kenya Airways, le marché malgache est très prometteur. Depuis son arrivée à Madagascar, cette compagnie kenyane ne cesse de poursuivre son expansion. Partie d’un vol par semaine, elle arrive maintenant à réaliser 14 vols hebdomadaires pour sa ligne Nairobi – Antananarivo. Alors qu’en février 2015, elle n’a fait que quatre vols hebdomadaires. Ce qui représente une grande performance pour une compagnie aérienne.

Avec une telle fréquence de vol, cette compagnie de Skyteam domine largement les routes vers l’Afrique. Nairobi, la capitale kenyane, figure d’ailleurs comme un grand hub du continent africain. De nombreux passagers, en provenance de Madagascar, empruntent cette route pour rejoindre d’autres destinations comme Paris et les villes européennes, Dubai, Bangkok, Hong Kong. Pour la liaison entre les deux capitales, Antana­narivo et Nairobi, le remplissage de l’Embraer 190 ou du Boeing 737-800 affiche très souvent complet.

« L’idée était de voir deux plages de hub à Nairobi. Le vol d’après-midi, au départ d’Antananarivo vers 15 heures, devrait arriver à Nairobi afin que les passagers puissent rejoindre les autres destinations vers l’Europe et l’Asie du Sud-Est. Pour le deuxième vol à deux heures du matin, celui-ci est destiné aux réseaux en Afrique », a fait savoir Caroline Muito, country manager de Kenya Airways.

Extension

Actuellement, la compagnie kenyane célèbre son 40e anniversaire. Depuis sa création en janvier 1977, elle ne cesse d’étendre ses destinations. « Aujourd’hui, Kenya Airways se connecte directement de Nairobi à plus de 54 destinations à travers le monde. Nous avons la fierté d’avoir la flotte la moins âgée de l’Afrique en ce moment. Et c’est avec fierté pour nous de déclarer en ce moment d’être le plus grand restaurant du monde où l’on sert à bord 11 000 passagers par jour », continue de déclarer cette responsable. Selon toujours ses explications, les flottes de Kenya Airways transportent 160 tonnes de cargo par jour.

Lova Rafidiarisoa