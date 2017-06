À tout juste quatorze ans, Tommi Rajoelison rivalise déjà avec les grands. Mais le fils de Mamikely, ancien champion de rallye, estime avoir encore beaucoup de choses à apprendre.

Ce dimanche, les pilotes du cham­pionnat de Madagascar de karting rotax se retrouveront sur le circuit d’Imerintsiatosika.

À quelques jours de ce deuxième Grand Prix de l’année, Tommi Rajoelison évoque les péripéties de sa saison. Il y a quatre semaines, le jeune coureur de quatorze ans avait décroché sa première victoire en catégorie Elite, au volant de son kart Kosmic.

Il avait surclassé au passage le double champion national, Patrick Rambinin­tsoa sur un kart CRG. « J’étais très heureux et fier d’avoir gagné mon premier Grand Prix. C’est le fruit d’un long travail d’apprentissage », souligne-t-il à ce propos.

Cet apprentissage se poursuivra encore et encore vu son jeune âge. « L’année dernière, j’ai commencé à engranger de l’expérience en disputant des courses en France. Si on veut réussir, le seul moyen c’est de faire le maximum de courses possibles. Cette année, je continue à apprendre et à gagner de l’expérience. J’estime avoir encore beaucoup de choses à acquérir par rapport à mes concurrents », poursuit-il.

Championnat du monde

Le fils de Mamikely, ancien champion de rallye, est bien conscient qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir pour réaliser son rêve qui est « d’intégrer un grand team qui me fera rouler dans une manche de cham­pionnat du monde ». Mais il est sur la bonne voie et va tenter de rester sur cette vague, ce dimanche, en visant un deuxième succès de rang.

Face à lui, ses aînés ne vont pas lui faciliter la tâche. Patrick sur son CRG bien évidemment, mais aussi John Andry-Ratoby sur Sodikart ainsi que Haja Nirina Rakoto­malala, également sur Sodi, seront ses principaux rivaux.

La passe d’armes spectaculaire entre ces quatre pilotes a marqué le premier Grand Prix. Et ce devrait aussi être le cas lors du deuxième rendez-vous de la saison de ce dimanche.

Haja Lucas Rakotondrazaka