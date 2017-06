Quand sa machine est au top, John Andry-Ratoby est pratiquement intouchable. Il l’a de nouveau démontré, hier, sur le circuit Total Karting Madagascar d’Imerintsiatosika, lors du deuxième Grand Prix de la saison. Meilleur temps lors des essais chronos de la catégorie É lite avec sa Sodikart, soit 56,534 sec, premières places lors de la première manche et de la pré-finale, puis victoire lors de la super-finale. Tommi Rajoelison a pris la deuxième position et Haja Nirina Rakotomalala a complété le podium.

Lors de l’ouverture de saison, John avait été victime d’une crevaison, synonyme d’abandon. Hier, tout a marché comme sur des roulettes et ce coup du sort n’était plus qu’un mauvais souvenir. Parti de la pole sur la grille de départ, il a mené du premier jusqu’au quatorzième et dernier tour de la super-finale. Derrière, Tommi Rajoelison, sur un kart Kosmic, ne l’a jamais lâché d’une semelle. Le jeune pilote de quatorze ans lui a mis la pression jusqu’à la fin, sans pour autant trouver la faille. « John avait un très bon rythme aujourd’hui. J’ai essayé mais je n’ai jamais trouvé d’ouverture. On va réfléchir à une meilleure stratégie la prochaine fois et essayer de lui ravir la pole », a concédé Tommi, au terme de la course.

Son état de santé n’aura donc pas gêné John. Grippé, il a tout de même trouvé les ressources pour s’imposer. « Certes, je n’étais pas au mieux physiquement. Mais tout s’est bien passé aujourd’hui et je tiens à remercier tous les membres de l’équipe Mass’In. Concernant la pression de Tommi, c’était très intense. Il représente la relève de notre discipline. Je le félicite car il a été très combattif », a réagi le vainqueur du jour après avoir passé le drapeau à damier.

Comme John, Noa Pfau a également réalisé un weekend parfait. Au volant de son kart Merlin, il a dominé les essais chronos de la catégorie Espoir en 57,411 sec, avant d’enchaîner avec trois victoires lors de la première manche, de la pré-finale et de la super-finale. Sur le podium, il a devancé Mirija Randriatsarafara, sur Sodikart, et Nathan Baumann, sur Mach 1.

Haja Lucas Rakotondrazaka