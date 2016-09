Il demeure l’un des pilotes les plus rapides. John Andry-Ratoby remontera en selle ce weekend, à Imerintsiatosika, à l’occasion du troisième manche du championnat de Madagascar de karting rotax. « Je reprends la compétition ce dimanche. Je roulerai sur un kart ‘Tonykart’ », a-t-il confirmé, hier. Reconverti en coach ces derniers temps, il avait tout de même effectué quelques brèves apparitions. Sa dernière sortie remonte au mois de novembre de l’année dernière, lors du Trophée International. Il avait d’ailleurs remporté la course, ne laissant aucune chance à ses adversaires, en creusant un énorme écart dès qu’il s’était emparé du fauteuil de leader.

Le dernier Grand Prix de cette année s’était déroulé au mois de juin. Patrick Rambinintsoa sur son kart CRG s’était alors imposé. Sa deuxième victoire de la saison en autant de courses. Sacré champion national l’an passé, il se présente comme l’homme à battre sur le circuit du SRK. La présence de John Andry-Ratoby dans le peloton présage un superbe duel avec lui. Sans oublier que les Rajoelison, Mamy Kely et son fils Tommy, sur des karts Zanardi, pourraient aussi jouer les trouble-fêtes. Avec un tel plateau, le Grand Prix de ce weekend promet beaucoup.

D’après les bruits de couloir, plusieurs nouveaux pilotes se trouveront également sur la grille de départ de ce troisième rendez-vous de l’année, surtout chez les espoirs. De quoi proposer encore plus de spectacle, quand on sait que les passes d’armes sont toujours très intenses entre ces jeunes pilotes.

Concernant le circuit, il faudra l’emprunter en sens inverse pour cette fois. Il mesurera environ 1 500 mè­tres, soit une addition de la piste compétition avec une petite portion de la piste location. En parlant de location justement, le SRK propose désormais plusieurs nouvelles machines, qui sont disponibles depuis samedi dernier. Citons les Sodi Fun Rotax de 22 chevaux et les Sodi RT8 Honda de 14 chevaux.

Haja Lucas Rakotondrazaka