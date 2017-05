La récompense de plusieurs années de travail acharné. Le jeune Tommi Rajoelison (Kosmic) a remporté la première victoire de sa carrière, en catégorie Elite, hier, sur le circuit Total Karting Imerintsiatosika.

Le fils de Mamikely, ancien pilote de rallye, montait en puissance ces dernières saisons, jusqu’à venir titiller les grands, depuis quelques courses. Et hier, il a fini par grimper sur la plus haute marche, à l’occasion du premier Grand Prix de la saison 2017.

Quatrième sur la grille de départ de la finale, il a d’abord profité du mauvais départ de Haja Nirina Rako­tomalala (Sodikart), pour prendre la troisième position. John Andry-Ratoby (Sodikart), parti en pole, menait la meute devant Patrick Rambininitsoa (CRG), le double champion en titre. Mais John, victime d’une crevaison au troisième tour, a été obligé de se mettre sur le bas-côté, avant d’abandonner.

Tommi, plein de malice, a profité de ce fait de course, pour surprendre Patrick et s’emparer du fauteuil de leader, qu’il n’a plus quitté au bout des quatorze tours. « C’était une très belle course. Quand John s’est arrêté, je me suis dit que je pouvais gagner et j’ai pris ma chance. J’ai vraiment tout donné », s’est-il exclamé, après avoir passé le drapeau à damier.

Fierté

Les parents de Tommi se sont rués au pesage pour le féliciter. « Oui, on l’a fait. Je suis vraiment très fier », a lâché Mamikely, tout content. Au final, Patrick a fini deuxième et Haja Nirina a complété le podium.

En plus de la crevaison de John, Tsilavo Ranarison a également jeté l’éponge. Heureusement, Meja Randria­nimanana (Sodikart) a sauvé la mise pour le team Mass’In, en terminant quatrième.

Comme Mamikely, l’Alle­mand Jorg Baumann a également affiché sa fierté. Et ce, après la première place de son fils, Nathan (Mach 1), en catégorie Espoir.

Longtemps deuxième derrière Mirija Randria­tsarafara (Sodikart), il a finalement réussi un superbe dépassement dans le dixième et avant-dernier tour. Une manœuvre tout en maîtrise, avec lequel Nathan a démontré toute l’étendue de son talent.

H.L.R.