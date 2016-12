Ordinateurs et tablettes pour l’exploitation et l’analyse des données, télémétrie pour les réglages à distance des karts ou encore support logistique complet, Mass’In se dote de moyens jamais vu à Madagascar pour son équipe, en vue de la saison 2017 du championnat de Madagascar de karting rotax.

Il s’agit d’un tout nouveau team, présenté officiellement hier, à La City Alarobia. Parmi ses pilotes se trouve le vainqueur des deux dernières éditions du Trophée International de Madagascar, en l’occurrence John Andry-Ratoby.

« L’idée est de mettre les moyens et les compétences en commun pour progresser plus rapidement. Le karting est un sport exigeant, nécessitant une grande maîtrise des fondamentaux : moteur, chassis, pilotage et pneumatiques. Les tests comparatifs et les partages d’expérience sont facilités quand on évolue au sein d’un même groupe », confie-t-il.

Cette nouvelle équipe innove avec ses outils technologiques. Elle se démarque également par une gestion plus professionnelle, à la manière d’une vraie écurie. Ce qui devrait tirer la discipline vers le haut.

Les coureurs de Mass’In évolueront sur des châssis Sodikart, équipés de moteurs Rotax Evo. Des machines issues de la dernière finale mondiale, en d’autres termes de dernière génération. « Le moteur Evo est la dernière évolution du légendaire Rotax Max. Il se distingue par de nouvelles technologies offrant plus de stabilité dans les performances, mais moins de possibilités dans l‘optimisation, d’où des courses plus équilibrées entre les pilotes », rajoute John.

En parallèle avec sa participation au championnat de karting rotax, le team Mass’In possède plusieurs autres projets en gestation. D’un côté, il prévoit d’organiser la deuxième édition du « Kart In Town ». La première s’était tenue en novembre à Mahamasina, en marge du Rallye International de Madagascar.

Haja Lucas Rakotondrazaka