En très bonne posture avant le quatrième et dernier Grand Prix de la saison, hier à Imerintsiatosika, le jeune Tommi Rajoelison (Kosmic) a remporté le championnat comme prévu.

Quatorze ans et déjà champion de Mada­gascar de karting. Tommi Rajoelison (Kosmic) semble promis à un avenir brillant dans le monde des sports mécaniques. Hier, il a remporté le championnat au terme du quatrième et dernier Grand Prix de la saison, sur le circuit Total Karing Imerintsiatosika.

Certes, la victoire finale lui a échappé et est allée entre les mains de Haja Nirina Rakotomalala (Sodikart). Mais grâce à sa troisième place au bout de la finale de treize tours, Tommi est assuré du titre.

Haja Nirina a dominé du début jusqu’à la fin cette dernière course de l’exercice 2017. Auteur du meilleur temps lors des essais chronos, soit 1min 14,13 sec, il a enchainé durant la première manche et la pré-finale, attaquant ainsi la finale dans les meilleures conditions. Cepen­dant, John Andry-Ratoby (Sodikart) et Tommi lui ont mené la vie dure dans les quatre premières boucles.

Tour à tour les trois pilotes ont occupé le fauteuil de leader avant de le céder. Dans le quatrième tour, Tommi est parti en tête à queue alors qu’il était devant, favorisant 0Haja et John, qui se sont envolés très rapidement. Ce fut le tournant du GP et il n’y eut plus de changement dans le top 3 jusqu’au treizième tour.

Retour sur investissement

Au classement général, Tommi finit avec un cumul de 340 points. La place de vice-champion revient à Haja Nirina, crédité de 300 unités. Au pesage, le néo cham­pion de Madagascar était soulagé et content, même s’il n’a pas pu conclure la saison avec une nouvelle victoire. Ce fut le moment pour lui et son père, Mami­kely, champion de Mada­gascar de rallye 2003, de sortir le champagne et de savourer leur succès. Un retour sur investissement remarquable, sachant que le jeune coureur a bénéficié d’un nouveau kart de marque Kosmic cette année.

Du côté des Espoirs, Nathan Baumann (Mach 1) l’a emporté au terme d’un mano-a-mano mémorable avec Noa Pfau (Merlin). Nathan a pris le dessus en plongeant à l’intérieur dans le dernier virage, pour s’imposer. Cette deuxième place suffit, cependant, à Noa pour s’adjuger la couronne nationale. Il termine l’exercice avec un total de 360 points, tandis que Nathan prend la place de vice-cham­pion avec 320 unités.

Haja Lucas Rakotondrazaka