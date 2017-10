Tommi Rajoelison dispose de quatre-vingt points d’avance sur son dauphin. Une bonne posture pour décrocher le titre, dimanche, quatrième et dernier Grand Prix de la saison.

En ballotage favorable. Tom­mi Rajoelison (Kosmic) est confortablement installé sur le fauteuil de leader du classement général de la catégorie Max Evo, à une manche de la fin du championnat de Madagascar de karting rotax. Le jeune pilote de quatorze ans est crédité de 280 points, soit deux victoires et une deuxième place lors des trois courses disputées jusqu’à présent.

Derrière lui, son dauphin, Haja Nirina Rakoto­malala (Sodikart) possède 200 unités à son compteur. Vu son avance, Tommi peut voir venir, durant le quatrième et dernier Grand Prix de la saison, ce dimanche, sur le circuit Total Karting Imerintsiatosika. Questionné par rapport à la situation, il se dit décontracté.

« C’est vrai que je suis en tête au général. Mais je ne me mets pas de pression pour autant. Bien évidemment, j’aimerais finir la saison en beauté avec une nouvelle victoire. Mais, d’un autre côté, il y a un risque de passer à côté, et donc c’est un peu compliqué », souligne-t-il.

Un risque minime cependant. Pour que Haja Nirina soit titré, ce dernier doit d’abord décrocher les 100 points de la gagne. Et aussi, il doit espérer que Tommi finisse au-delà de la septième place, et n’engrange que 10 points ou moins.

Noa domine

Pour ce quatrième GP, la piste mesurera 1350 mè­tres, soit l’une des configurations les plus longues du circuit Total Karting Mada­gascar. Les pilotes l’emprunteront en sens normal.

Autre condition de course à prendre en compte en plus du tracé et de l’altitude, la chaleur influera considérablement sur les performances des karts. Pour dimanche, les prévisions météorologiques annoncent des pics à 27°C. « Concernant les réglages et la stratégie de course, on verra dimanche matin, lors de l’essai chrono », affirme Tommi à ce sujet. Ce qui sera le cas pour les autres pilotes du peloton également.

Du côté de la catégorie Espoirs, trois coureurs peuvent encore être sacrés. Noa Pfau (Merlin) est en tête du classement général avec 280 points. Mais son avance sur ses rivaux est moins importante. En effet, Nathan Baumann (Mach 1) et Mirija Randriatsarafara (Sodikart) comptent chacun 220 unités. La bataille entre les trois jeunes pilotes promet d’être intense ce dimanche.

Haja Lucas Rakotondrazaka