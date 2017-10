Pionnier et aussi le plus haut gradé de l’histoire du karaté à Madagascar, Senseï René Ramanitrandrasana, reste l’un des rares grands Maîtres encore en activité. Le club Maka international a célébré le samedi 14 octobre, le 80ème anniversaire de Senseï René Ramanitran­drasana. Il est titulaire du grade de 9ème dan de Karaté-Do Goju Ryu et le représentant officiel en Europe de la prestigieuse école Jindokan d’Okinawa.

Il dirige deux clubs de karaté dans la région parisienne à savoir le Maka international à Paris 14e, dont le président est un ancien Maka, Maître Ninel Rasamoely, 6e Dan, et le deuxième le Shorei Ryu Karate-do de Cachan. Plus d’une centaine d’anciens Maka et d’autres pratiquants sont venus faire la fête avec la présence de quelques fidèles, à l’instar de Maître Clark Raharima­nantsoa, 5e dan, l’un des plus grands combattants de Maka des années 1973 et 1974, et Maître Zafitsiory Randria­nindrina, 7e dan Kyoshi.

Cet événement fut l’occasion de régulariser les grades de quelques anciens, quatorze en tout, par la délivrance de certificats, allant de 3e au 5e dan. Le septuple cham­pion du monde de boxe chinoise full contact, Jean-Christian Randria­malaza, pour sa part, accompagné de son staff au complet dont le président Jean-Claude Rafilibera et le chargé de communication, Dany Rakotoari­malala, a reçu de Senseï René Ramanitran­drasana le certificat de grade de 4 e dan de karaté do, acquis en 2016.

Maître René est une icône vivante du karaté, un repère et une référence pour tous les pratiquants de cette discipline, une fierté pour toute une génération.

S.R.­