Madagascar sera présent au championnat du monde de karaté JKA, en Irlande. Cinquante présélectionnés sont en regroupement depuis ce week-end.

Après la deuxième et dernière participation malgache en 1991, Madagascar Japan Karate Association envisage d’aligner des représentants à la XIVe édition du Funakoshi Gichin Cup destinée aux catégories seniors et juniors, une compétition d’envergure mondiale.

La Grande île, par son président Rajaonarison Andriamiarinarivo, vient d’affirmer la participation malgache. Madagascar sera donc parmi les 109 pays membres en lice à ce cham­pionnat du monde de style JKA (Japan Karate Association) qui se tiendra le 18 août à Dublin, Irlande.

Depuis ce week-end, une cinquantaine de présélectionnés ont entamé leur préparation au dojo de l’ASKA aux 67ha, siège national de l’association MJKA. Un entraînement trois fois par semaine, le dimanche, le mercredi et le vendredi, dirigé par le premier responsable technique du MJKA, Dadou Rafiarenana qui s’occupe surtout des présélectionnés en kata. Il y est assisté par Rajaonarison Andriamia­rinarivo, et l’encadrement des combattants est assuré par Olivier Ralainambinina.

En ligne de mire

La Grande île compte participer à toutes les épreuves, en kumite et en kata garçons et filles. Dix catégories seront concernées pour ce sommet mondial, des moins de 9 ans aux 21 ans et les seniors de plus de 21 ans. « Nous avons donné feu vert à tous les clubs JKA d’effectuer une sélection à l’interne, puis ces clubs nous ont proposé les meilleurs de chaque catégorie en kumite et en kata. Le nombre des membres de l’équipe nationale à ce championnat du monde dépendra des moyens financiers de l’association. Chaque pays a le droit de présenter quatre personnes par catégorie. Pour le moment, nous assurons déjà la participation d’au moins dix combattants… Notre objectif est de remporter des titres mais non seulement de participer », a annoncé le président de l’association, Senseï Rajaonarison Andriamiarinarivo.

Le dernier test de sélection pour sortir la liste finale est prévu se tenir le 16 avril. Cette liste définitive sera envoyée de suite au siège du JKA au Japon.

Serge Rasanda