L’association fédérale Fitaizana ny Herin’ny Zatovo Malagasy, section karaté, organise, pour la première fois ce samedi, au gymnase couvert d’Ankorondrano, un stage qui réunira les pratiquants des quatre styles à savoir le shotokanryu, le wadoruy, le gojuryu et le shitoryu. Ce sera une séance de partage de techniques en kumite et en kata ou aussi une sorte d’échange entre styles.

Chaque école désignera un de ses gradés, pour partager ses spécificités aux disciples des autres écoles. Le stage se déroulera en deux parties d’une durée de quatre heures chacune, à partir de 8 heures ce matin et vers 13 heures l’après-midi.

Après une journée entière de stage de perfectionnement et de recyclage, la deuxième journée du dimanche sera consacrée aux examens de passage de grade destiné aux pratiquants qui veulent devenir titulaires de 1e au 4e dan. Ce sera un cas inédit, les quatre styles seront tous représentés dans le comité de grade.

Serge Rasanda