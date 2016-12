Tsy isan’ireo hanohy intsony ny fifaninanana tifitra eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an’ny taranja tsipy kanetibe, nanomboka omaly teto

amintsika, ny solontena mala- gasy, tamin’ny alalan’i Herilanto Razafimahatratra. Laharana faha-26 tamin’ireo mpilalao 48 nandray anjara no nisy azy ary tsy nahazo afa-tsy isa 21.

Teo amin’ny «atelier 1», nitifitra kanetibe iray, no

nahazoany isa fito teo amin’ ny halavirana 6, 7 ary 8 metatra. Tsy nahatifitra kosa i Hery teo amin’ny halavirana 9 metatra. Isa tokana no azony teo amin’ny «atelier 2» (kanetibe no aorian’ny kisoakely), raha isa valo kosa teo amin’ny «atelier 3» (kanetibe eo anelanelan’ny kanetibe roa). Tsy nahita isa i Hery teo amin’ny «atelier 4» (kanetibe ao aorian’ny kanetibe iray), raha isa dimy no azo teo amin’ny «atelier 5» (kisoakely). Teratany frantsay, Bruno Le Boursicaud (isa 52) no nitana ny laharana voalohany vonjimaika teo amin’ny dingan’ny fifa-

nintsanana, raha Maorisianina (Khodabaccus Parvez) kosa no teo amin’ny laharana

faharoa, tamin’ny alalan’ny isa 51. Laharana fahatelo sy fahefatra ilay mpilalao poloney (Lipczynski Tomasz) sy Ivoarianina (Zohou Dominique).

Tafita avy hatrany amin’ ny dingan’ny ampahefa-dalana ireo efatra voalohany tamin’ny dingan’ny fifa-

nintsanana raha hiatrika ny «repêchage», anio alina, kosa ireo mpilalao laharana fahadimy hatramin’ny faha-19 (Thaïlande, Sénégal, Belzika, Angletera, Chine, Italie, Cambodge, Niger, Nouvelle Calédonie, Tahiti, Burkina Faso, Torkia, Espana, Tonizia, Congo, Ecosse ary Tchad). Ny tambatr’isa azon’ izy ireo eo amin’ny dingan’ ny fifanintsanana sy ny «repêchage» no hahafantarana ireo mpilalao efatra hanampy ireo efatra efa tafita hiatrika ny dingan’ny ampahefa-dalana, rahampitso. Votsotra sahady izany ny amboara iray amin’ireo telo hiadiana.

Roméo Andriamihaja