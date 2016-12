Efa notsotsofina. Tafita ihany hiatrika ny lalaom-bondrona eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an’ny taranja tsipy kanetibe ihany ny ekipam-pirenena malagasy misy an-dry Nanou, Tita, Hery ary Lova. Fandresena telo sy faharesena roa no azon’izy ireo, teo amin’ireo fihodinana dimy mialoha ny lalaom-bondrona, notanterahina, omaly, teny amin’ny lapan’ ny Fanatanjahantena Mahamasina. Isan’ireo firenena nandavo ny ekipa malagasy i Benin (13 no ho 9) sy Luxembourg (9 – 7). Ho an’ity farany dia tsy tratra tao anatin’ny adim-pamantaranandro iray sy fahefany ny isa 13, ka izay nitarika teo amin’io fe-potoana io no tafavoaka ho mpandresy.

Vokatra minifitsofa ihany ary tsy sasatry ny niarina ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ny dingan’ny fifa-

nintsanana. Tamin’ny fihodinana voalohany dia niondrika teo anatrehan-dry Nanou, tamin’ny isa 13 no ho 1, ny ekipan’i Ecosse. Resin’

i Luxembourg indray isika nony avy eo. Nanarina ny fahavoazana, rehefa avy eo, ny Malagasy ka nandavo an’i Suède, tamin’ny isa 13 no ho 7. Talohan’ny nandresentsika an’i Niger (13 – 1), teo amin’ny fihodinana faha- dimy farany, no niondrika teo anatrehan’i Benin ny ekipan’ i Dolys Randriamarohaja.

Nitana ny laharana faha-15 ny ekipa malagasy tamin’ny filaharana ankapobeny, taorian’ ny fifanintsanana, ka tafiditra ho ao anatin’ireo firenena 24 hiatrika ny lalaom-bondrona, anio. Isan’ny olana nosedrain’ ny ekipantsika ny tifitra. Sasatry ny mifandimby i Lova sy Hery, izay napetraka hiandraikitra izany. Midina hiady ny amboara «Coupe des Nations» kosa ireo firenena 24 farany teo amin’ ny filaharana ankapobeny.

Roméo Andriamihaja