Suivie mais non contraignante. Au regard des faits constatés et des informations recueillies, hier, telle semble être le caractère de la grève entamée par le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM). Une cessation d’activité des juges qui durera jusqu’au 17 juillet. « La grève est suivie dans toutes les juridictions de la Grande île », affirme Tiaray Fanahimanana, vice-président du SMM. Au tribunal de première instance d’Anosy, hier, deux audiences ont, néanmoins, eu lieu, l’un concernant le procès sur l’accident meurtrier, à Anjo­zorobe, il y a quelques mois. Une affaire renvoyée à une date ultérieure. « Il ne s’agissait que d’audiences de renvois qui se sont tenues par respect envers les justiciables », a ajouté le magistrat. Questionné par les journalistes, Clément Jaona, autre vice-président du SMM, a indiqué que tous les magistrats n’étaient pas « obligés », de suivre le mouvement. « Chacun a le droit d’avoir son opinion. Nous ne pouvons forcer personne. Nous faisons, néanmoins, une sensibilisation pour convaincre tout le monde », a-t-il ajouté. Si les informations venant de certaines provinces de Madagascar, indiquent que la grève du SMM est grandement suivie, des magistrats leur auraient indiqué qu’ils ne feraient pas grève. Des hauts gradés siégeant au sein de la Cour suprême, surtout. « Nous allons essayer de les convaincre qu’il s’agit d’une cause commune. Qu’une réelle indépendance de la Justice sera bénéfique pour tout le monde », indique un membre du SMM. Si, comme annoncé, les magistrats ont commencé leur grève, hier, le SMM déplore le fait qu’en face, l’État reste toujours de marbre face à leurs revendications. Bien qu’Honoré Parfait Razafinjatovo, secrétaire général du ministère de la Justice, ait déclaré, lundi, que le département est ouvert au dialogue, « l’État ne manifeste aucun signe d’ouverture, jusqu’ici », affirme le juge Fanahimanana. Il martèle que le Syndicat « n’attend de l’État qu’un acte concret démontrant sa volonté de mettre fin à l’instrumentalisation de la Justice ».

Garry Fabrice Ranaivoson