Suite au meurtre d’un commerçant à Ambanja, la foule, particulièrement remontée, a voulu prendre l’affaire en main. Le gendarmerie est intervenue.

Il a fallu des coups de feu pour que la foule qui s’entassait devant l’établissement pénitentiaire d’Ambanja quitte le lieu, hier dans la matinée. La population, pancartes revendicatrices à l’appui, a demandé à ce qu’un détenu subisse la justice populaire. Résultat : six personnes dont trois mineurs,entre 15 et 16 ans, et une femme sont blessées. Parmi ces six personnes, cinq ont reçu une balle au pied et à la hanches. Elles ont reçu les soins nécessaires.

Suite à ces évènements, des dispositions ont été prises. Tous les établissements scolaires et la plupart des magasins ont arrêté toute activité pour éviter toute forme d’abus. Heureusement, rien de tel n’a été signalé.

Tirs en l’air

La mort d’un commerçant de khat (« katy » en malgache, feuille d’arbre connue pour son effet stupéfiant) à Begavo Ambanja, vendredi 24 février, a tout déclenché. Ce dernier a été tué d’une façon particulièrement barbare. Il a été dépouillé d’une somme de 5 000 000 d’ariary.

L’enquête de la police et de la gendarmerie les ont menés vers quatre hommes. Deux d’entre eux ont été envoyés derrière les barreaux. Les deux autres, par contre, ont fait l’objet de la suite de l’enquête. « Le fokonolona a capturé l’un des malfaiteurs en liberté, mercredi. Les éléments des forces de l’ordre l’ont également mis derrière les barreaux pour qu’il ne soit pas victime de la vindicte populaire. La famille du défunt était venue à Ambanja ce jour-là », informe la gendarmerie.

La famille du défunt, accompagnée par la foule, s’est entassée devant l’établissement pénitentiaire hier. Notons que même les habitants d’Ambilobe sont venus soutenir cette manifestation. Les forces de l’ordre ont dispersé ce regroupement. Une bombe lacrymogène et des tirs en l’air ont été lancés. L’affrontement a fini par faire des blessés.

On tente ainsi de ramener l’ordre.

Nantenaina Njanahary