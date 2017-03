Le procès concernant l’homicide du juge Michel Rehavana se tiendra ces 22 et 23 mars. Les faits se sont déroulés en décembre 2011, et depuis, l’affaire était en instruction.

Amorce. Après près de six ans d’instruction, l’affai­re concernant le « meurtre » présumé du juge Michel Rehavana, à Toliara, sera jugé les 22 et 23 mars au tribunal d’Antananarivo.

Les faits remontent au 9 décembre 2011, à Toliara. Le juge Michel Rehavana a perdu la vie suite aux maltraitances physiques infligées par des éléments de la police nationale. Ce malheureux évènement avait déclenché l’ire du corps de la magis­trature, le syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) en tête. Les chiffres communiqués font état de « trente neuf » policiers inculpés dans l’affaire et placés en détention préventive.

« L’affaire a suivi une procédure normale. L’instruction concernant les affaires d’homicide est souvent longue », explique une source judiciaire. Une autre affirme que « le dossier a suivi la procédure normale d’enrôlement ». Informée de la tenue du procès dans la capitale, une entité se présentant comme « association des dix-huit ethnies », sise à Toliara, et des personnes se disant être des familles des policiers accusés, ont tenu une conférence de presse dans la capitale de la région Atsimo-Andrefana hier.

Ceux qui se sont présentés à la presse à Toliara ont revendiqué « l’arrêt des poursuites », brandissant « l’apaisement » comme argument, mais aussi que leurs proches « ont déjà purgé près de cinq ans d’emprisonnement. Certains viennent de sortir de prison ». L’association et la famille des accusés ont également lancé un appel aux ministères concernés « pour trouver un terrain d’entente ».

Opportunité

Il a également été dit dans la capitale de l’Astimo-Andrefana que l’affaire des exactions policières d’Antsa­kabary pourrait avoir été le déclencheur du procès, qui commencera mercredi à Antananarivo. « Ce n’est pas du tout le cas. Comme je l’ai dit, l’instruction a suivi la procédure normale. Il n’y a pas encore eu de procès sur ce dossier, d’autant plus qu’en matière de meurtre, les cinq années affirmées sont encore loin de la peine minimale prévue par les textes », réplique l’une des sources judiciaires contactées.

À cette dernière d’ajouter que « L’instruction de l’affaire a par ailleurs pris autant de temps, car il y a eu des tentatives de protéger certains individus impliqués. Certains ont, justement, été ménagés jusqu’ici et ne sont pas inquiétés. Le fait est que le pouvoir Exécutif craint d’écorcher les forces de l’ordre. La preuve, malgré le rapport de la Commission indépendante des droits de l’Homme, aucune mesure n’a été prise dans le dossier Antsakabary ».

Pour l’autre source, la conférence de presse d’hier à Toliara est révélatrice du fait que les citoyens confondent le placement sous mandat de dépôt avec l’empri­sonnement. Les prévenus ont, en effet, été libérés car la période légale de leur détention préventive a expiré. « La date du procès a été fixée car le dossier est donc en état d’être jugé. (…) Chaque personne, par ailleurs, a le droit de ne pas se présenter à son jugement. Mais cela n’empêche pas pour autant le tribunal de faire son travail », indique-t-elle.

L’affaire Michel Rehavana avait été la source d’un bras de fer soutenu entre la magistrature, le pouvoir Exécutif et les forces de l’ordre. Faisant le rapprochement avec le dossier Antsakabary, une des sources contactées hier émet ainsi une interrogation sur « l’opportunité » du calendrier du procès de l’homicide du magistrat. Le dossier Befandriana-Nord ayant réveillé les antipathies entre les corps de métier régaliens. « Démarrer le procès dans un contexte aussi tendu est-il opportun », s’interroge-t-elle.

Garry Fabrice Ranaivoson