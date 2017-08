L’assemblée générale entre le SMM et l’Exécutif se tiendra cette semaine. On y déterminera si les revendications ont été prises en considération.

Après la rencontre entre le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonan­drasana et les membres du bureau du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) le 14 juillet, une assemblée Générale (AG) était annoncée pour la fin du mois de juillet par le vice-président du syndicat, Clément Jaona, pour être reportée à demain vendredi 4 août. Joint au téléphone hier, le vice-président du SMM a déclaré que ce sera durant cette assemblée générale que les magistrats connaitront les teneurs des travaux de la commission tripartite. « Ce sera également ce jour-là que nous saurons si le gouvernement a pris en compte nos revendications », a-t-il déclaré. Il a aussi attesté que leurs voix se sont fait entendre compte tenu du dernier épisode de l’émission « Fotoambita » du chef de l’État malgache. « Lors de son émission Fotoambita, le président de la République a démontré que nous avons été entendus », a-t-il déclaré. En effet, dans cet épisode de l’émission présidentielle, Hery Rajaonarimampianina s’est exprimé sur l’indépendance de la justice : « Le Prési­dent de la République respecte et se plie devant le pouvoir de la justice », a-t-il déclaré avant d’enchaîner que « les magistrats sont libres de traiter les affaires qu’on leur présente ».

Les travaux de commission, auxquels le syndicat des magistrats et la Primature ainsi que le ministère de la Justice ont participé, ont été réalisés au mois de juillet. Ils y ont étudié la faisabilité de la réalisation des revendications des magistrats.

Bonne foi

Dans la page Facebook du SMM, le syndicat expli­que qu’à l’issue de ces travaux de commission, des propositions de solutions ont été élaborées.

Ces propositions seront soumises au gouvernement et attendront ainsi la validation du Premier ministre. Le syndicat des magistrats espère l’approbation de ces propositions, dans lesquelles sont déterminées les limites à ne pas franchir comme l’utilisation de la justice, la lutte contre la corruption ou encore les interventions perpétrées par des autorités auprès de la

justice.

Un membre du bureau permanent du SMM, joint au téléphone, mardi, a tenu à clarifier que le silence du syndicat sur la teneur de la rencontre du syndicat avec le Premier ministre est « signe de bonne foi ». Selon lui « certains journalistes essaient de manipuler les informations pour monter les magistrats contre l’Exécutif. Dans les réseaux sociaux, on parle de pot de vin et autre arrangement pour calmer la tension. La vérité est qu’on a discuté en personnes adultes à Mahazoarivo ce jour-là ».

Loïc Raveloson