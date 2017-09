Ensemble. Le Syndicat des magistrats de Mada­gascar (SMM), et celui des greffiers comptent tenir une assemblée générale conjointe, le 22 septembre. Selon les explications de Clément Jaona, vice-président du SMM, cette initiative a été prise étant donné que « nos revendications n’ont pas été prises en compte ».

Le membre du bureau du Syndicat des magistrats explique que « comme nous, le gouvernement a demandé aux greffiers de former une

commission où la concrétisation de leurs revendications serait discutée. Seulement, à l’issue des échanges, rien n’a été concrétisé ». Les deux syndicats devront décider d’une action conjointe à engager, si aucune action pour concrétiser leurs attentes n’est faite, d’ici, le 22 septembre.

Affirmant que les deux organisations syndicales sont toujours ouvertes au dialogue, le vice-président du SMM, indique qu’une demande d’une nouvelle rencontre avec Elise Alexandrine Rasolo, ministre de la Justice, sera déposée, à son bureau, aujourd’hui. Un premier face-face entre les deux syndicats et la nouvelle Garde des sceaux s’est tenue, le 31 août. Une deuxième devait se tenir la semaine dernière.

Lors d’une interview parue dans l’Hebdo de l’Express de Madagascar, vendredi, Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM, a

indiqué que la membre du gouvernement n’avait pas pu recevoir les deux organisations syndicales, à cause d’un planning chargé.

Durant cet entretien, elle a indiqué que le Syndicat attend des actes pour concrétiser les déclarations d’intention.

Garry Fabrice Ranaivoson