À l’issue d’une assemblée générale, le 28 juin, le syndicat des magistrats repart en grève. Le tribunal cesse toute activité pour une semaine.

Le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) se met en grève à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 17 juillet. À cet effet, les procédures judiciaires s’arrêteront jusqu’à lundi, dans l’espoir d’un « appel au dialogue » de la part du Pouvoir pour un début de dénouement des problèmes. Le SMM soutient que « l’État de droit est bafoué de façon répétitive, au regard des évènements qui se sont produits ces derniers temps », et que « la Justice est foulée aux pieds en même temps ». Le SMM a engagé des démarches en vue d’une solution, sans que les différents responsables concernés ne montrent une once réelle de volonté de résoudre les problèmes.

En marge de l’instauration des nouveaux mem­bres de la Cour suprême, hier, selon le vice-président du syndicat Tiaray Fanahi­manana, le SMM attend du Pouvoir « quelles sont les mesures à prendre pour éviter les manipulations de la justice et des magistrats, les interventions ainsi que l’instrumentalisation de la Justice ». « Nous voulons une garantie pour tout cela », a-t-il soutenu avant d’ajouter que « le Pouvoir n’a encore rien proposé jusqu’ici ».

Ouvertures

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Justice, Honoré Parfait Razafinjatovo atteste que le ministère est prêt à communiquer. « Dans les cas de problèmes comme celui-ci, nous sommes ouverts aux échanges et à la discussion pour chercher les solutions. Des dialogues déjà ont eu lieu ». Il soutient également qu’un « rapprochement et des échanges » se feront pour chercher des solutions aux problèmes.

Dans un communiqué, les magistrats rassurent les citoyens qu’ils militent pour le respect de l’État de droit et l’effectivité d’une Justice qui a pour vocation d’être « le refuge des faibles, le lieu de recherche de la vérité et le rempart de la Cité ». Ils disent également être conscients du désagrément que pourrait causer le mouvement envers les usagers de la Justice.

Loïc Raveloson